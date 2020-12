Mezőgazdaság

AM: tudományos kutatás az ammónia-kibocsátáscsökkentés szolgálatában

A magyar tudomány eredményeinek hazai bemutatásában kitüntetett esemény a Magyar Tudomány Ünnepe, a Magyar Tudományos Akadémia által 17 éve megrendezett országos programsorozat. Az idei rendezvény a Jövőformáló tudomány címet viseli, amelyhez az Agrárminisztérium (AM) a mezőgazdasági termelés ammónia-kibocsátáscsökkentést érintő kérdéseiről tartott tájékoztatással csatlakozott - közölte az agrártárca pénteken az MTI-vel.



Közleményük szerint mind a légszennyező anyagok kibocsátási leltára, mind az ammónia-kalkulátor, valamint az agrártárca ammóniakibocsátás-csökkentési intézkedései is tudományos kutatási eredményekre épülnek, amely kutatásokat a szaktárca pénzügyileg is támogat. A szakpolitika kijelöli a kutatások irányát, a tudomány, a kutatási eredmények pedig hatással vannak a jövőbeli szakpolitikai intézkedésekre - hangzott el az AM online konferenciáján.



A téma fontosságát jelzi, hogy uniós irányelv határozza meg Magyarország számára az egyes légköri szennyező anyagok kibocsátás-csökkentésének mértékét. A mezőgazdaságot leginkább az ammónia-kibocsátás-csökkentése érinti, ami az állattenyésztéshez és a trágyakezeléshez köthető. A kibocsátott ammónia 90 százaléka származik az agráriumból. A NEC-irányelv (National Emission Ceilings = nemzeti kibocsátási határértékek, a klímavédelem egyik fontos szabályozója) alapján az ammónia-kibocsátást a 2005-ös kibocsátási szinthez képest 32 százalékkal kell csökkenteni 2030-ig.



A kormány idén májusban fogadta el az Országos Levegőterhelés-csökkentési Programot, amelynek alapján a következő években ammóniakibocsátás-csökkentő intézkedéseket vezetnek be a mezőgazdaságban. Az egyes intézkedések, mezőgazdasági tevékenységek kibocsátásáról évente országos leltárt kell készíteni. A sertéságazatban tevékenykedő mezőgazdasági termelők ammónia-kalkulátor segítségével mérlegelhetik az általuk választott technológia ammóniakibocsátási hatását. Jelenleg a modell a sertéságazatra vonatkozóan áll rendelkezésre, de folyamatosan fejlesztik és a jövő évben a baromfiágazatra vonatkozóan is elkészül - írta az AM.