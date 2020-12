Élelmiszerbiztonság

Gesztenyepüréket vizsgált a Nébih, itt az eredmény - videó

A közelgő ünnepek miatt 27 gesztenyekészítményt vizsgált meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), élelmiszerbiztonsági szempontból mindent rendben találtak, de minőségi és jelölési hibák előfordultak.



A hatóság pénteki közleménye szerint a Szupermenta program tesztje során 22 gyorsfagyasztott gesztenyepürét és 5 gesztenyemasszát ellenőriztek a Nébih laboratóriumaiban.



Hat termék esetében élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabnak ki 1,2 millió forint értékben, ezek közül négy terméknél jelölési és minőségi hiba együttes jelenléte, kettőnél pedig minőségi hiba miatt.



A laboratóriumi vizsgálat során az egyik gesztenyepüré víztartalma és savfoka is meghaladta a megengedett felső határértéket, két gesztenyemassza és egy -püré esetében a víztartalom, egy gesztenyepürénél a cukortartalom volt a megengedettnél magasabb, egy másik pürénél pedig az egyik összetevő nem érte el a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt minimum értéket.



A jelölések vizsgálatakor problémákat találtak egyebek mellett a termékek megnevezésénél és a tápértékek jelölésénél, továbbá az egészségre, a tápanyag-összetételre és cukormentességre vonatkozó állításoknál is voltak hibák. Hét termék esetében a jelölési hibák miatt figyelmeztetést kaptak az élelmiszer-vállalkozók.



A szabályszegő élelmiszer-előállítóknak és forgalmazóknak ezúttal is határidővel ellátott intézkedési tervet kell készíteniük a hibák kijavítására - közölte a Nébih.