Árufuvarozás

Budapest Airport: rekord forgalmat ért el a BUD Cargo City novemberben

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér áruszállítási forgalma zavartalan, a novemberben kezelt légiáru a valaha mért legmagasabb havi cargo mennyiséget jelentette a repülőtér történetében - közölte a Budapest Airport csütörtökön az MTI-vel.



Ismertetik, hogy az idén novemberben 13 864 tonna légiárut kezelt a Budapest Airport, ami 6,3 százalékkal több a tavaly novemberinél, és a valaha volt legerősebb áruforgalmú hónapot jelenti, a 2020. január-november között fogadott és indított áru mennyisége átlépte a 120 000 tonnát.



A közlemény szerint az év vége közeledtével biztonsággal kijelenthető, a magyar főváros repülőterének cargo forgalma, illetve az egy éve átadott BUD Cargo City immunisnak bizonyult a járványra.



Rolf Schnitzler, a Budapest Airport vezérigazgatója a közleményben kiemelte, hogy a forgalom növekedése nem csak a járvánnyal kapcsolatos szállítmányoknak, a megváltozott vásárlási szokásoknak köszönhető, hanem nagy mértékben a Budapest Airport 50 millió euró értékben, saját forrásból megvalósított BUD Cargo City világszínvonalú létesítményeinek is, amelyek egyre több légiárut vonzanak Budapestre.



Kossuth József, a Budapest Airport cargo vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az idei év mindenki számára rendhagyó és kihívásokkal teli volt. Az, hogy a Budapest Airport cargo forgalma ebben a megváltozott környezetben is stabil tudott maradni, sőt, novemberben jelentős növekedést mutatott, a közösen befektetett munkának, a cargo közösség példaértékű helytállásának köszönhető.



A társaság közleménye szerint az elmúlt hónap rekord árumennyisége részben a karácsonyt megelőző Black Friday akcióknak is köszönhető, de az idei év a kampányoktól függetlenül is a légi áruszállítást erősítette. A koronavírus-járvánnyal összefüggésben hozott korlátozások miatt minden eddiginél több vállalat használja a légi szállítást, illetve egyre több magánszemély választja az online vásárlást. Külföldről történő rendelés esetén az áruk jelentős része a BUD Cargo City-n és a repülőtéren található Magyar Posta Kicserélő Központon, vagy az olyan nemzetközi integrátor vállalatokon keresztül jut el a megrendelőkhöz, mint a DHL Express, a FedEx (TNT), és a UPS - tájékoztatott a Budapest Airport.



A BUD Cargo City 2020-ban a koronavírus-járvány elleni harcban is kiemelt szerepet játszott. A Budapest Airport az év során számos alkalommal fogadott orvosi segédeszközöket szállító járatokat, a logisztikai szektor szereplőivel közösen támogatva a magyar kormány munkáját, és elősegítve, hogy az egészségügyi ellátáshoz elengedhetetlen eszközök - védőfelszerelések, lélegeztetőgépek, egyéb orvosi kellékek és alapanyagok - a lehető leggyorsabban eljussanak oda, ahol szükség van rájuk - írták a közleményben.



Hozzátették, hogy a BUD Cargo City a koronavírus-járvány első hullámát követően megkezdte a felkészülést a majdani védőoltás szállításához és tárolásához szükséges feltételek biztosítására.

Emlékeztetnek, hogy a Budapest Airport 2020-ban három új dedikált cargo járatot jelentett be: elindult a Korean Air Szöul-Budapest és a Cargolux Sencsen-Budapest járata, továbbá újra elérhető az áruszállítás számára a Csengcsou-Budapest légi összeköttetés is.