Gazdaság

AM: elstartolt a téli, szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés

Téli, szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzést rendelt el december elsejétől Erdős Norbert, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára - közölte az Agrárminisztérium (AM) szerdán az MTI-vel.



Az akció célja, hogy a hatóság biztosítsa az ünnepeket megelőző időszakban is, hogy biztonságos élelmiszerek kerüljenek az üzletek polcaira, majd az otthonokba - fogalmazott Erdős Norbert a közleményben.



Az államtitkár kiemelte, a koronavírus okozta különleges helyzetben fokozott figyelem irányul a higiéniai előírások szigorú betartására. Az ellenőrzés december végéig tart és az ünnepekhez kötődő népszerű termékeket érinti.



Hangsúlyozzák, a téli szezonális ellenőrzések célja, hogy az ünnep előtti megnövekedett forgalom mellett is teljesüljenek az élelmiszerbiztonsági és minőségi követelmények az élelmiszer-előállítás és forgalmazás valamennyi területén.



Ismertetik, hogy az országos téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) koordinációjával és a megyei kormányhivatalok szakembereinek közreműködésével zajlik 2020. december 1-31. között.



A vizsgálat célterületei között ezúttal is megtalálhatók azok az élelmiszer-vállalkozások, amelyek az ünnepi időszakban kiemelt forgalmat bonyolítanak le. Különös figyelem irányul a hús- és húskészítmények, az édesipari termékek előállítóira és forgalmazóira. Emellett ellenőrzésre számíthatnak a zöldség- és a gyümölcsárusok, valamint a piacokon édességet forgalmazók is - írják a közleményben.



Kitérnek arra, hogy a szakemberek fokozottan figyelik majd az édességeket, a szaloncukrokat, a bejgliket, a szezonális zöldségeket, a gyümölcsöket, a friss húsokat, a halakat, a haltermékeket, a füstölt húskészítményeket és az újév egyik legkeresettebb termékét a virslit. Idén is sor kerül a kereskedelmi egységekben forgalmazott különféle mák, dió, mandula és kókuszreszelék termékek laboratóriumi vizsgálatára.



A koronavírus-járvány miatt ebben az évben elmaradnak az adventi és karácsonyi vásárok, helyette viszont a járványhelyzetben megnövekedett fogalomra való tekintettel, fokozott lesz a hatósági kontroll a házhozszállítást végző cégeknél - tájékoztatott az Agrárminisztérium.