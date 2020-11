Gazdaság

AM: történelmi rekord a 2020-as kukoricahozam

A kora nyári időszak rendkívül nagy csapadéka országszerte tökéletes időpontban érte a kukoricával és napraforgóval bevetett területeket. 2020.11.30 MTI

Történelmi rekord a 2020-as kukoricahozam, a növekedés több mint 14 százalékos volt az elmúlt öt év átlagához képest - közölte Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatornán.



Hozzátette: a jelentős növekedés részben annak köszönhető, hogy a kora nyári időszak rendkívül nagy csapadéka országszerte tökéletes időpontban érte a kukoricával és napraforgóval bevetett területeket.



A hozam növekedése azért is kedvező, mivel a korábbi évekhez képest kevesebb volt a kukoricával bevetett terület; a 8,3 millió tonna idei termés nagyjából megegyezik az elmúlt évek átlagával - mutatott rá. A számítások szerint a 8,3 millió tonna kukoricából nagyjából 2 millió tonna megy majd exportra - fűzte hozzá.



Az államtitkár hangsúlyozta: nagyon fontos a magyarországi ellátás biztonsága, hiszen az elmúlt években sokat nőtt a termény feldolgozottsága, komoly ipari kapacitások jöttek létre.



Feldman Zsolt kitért az idei búza- és árpatermésre, mint mondta: az össztermés az elmúlt évek átlagával megegyező lett.



A napraforgó betakarítása is befejeződött, 613 ezer hektáron, hektáronként 2,84 tonnás hozammal, 1,74 millió tonna termett. A szója betakarításával szintén végeztek, 59 ezer hektárról, hektáronként 2,72 tonnás hozammal, 161 ezer tonnát takarítottak be.