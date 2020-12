Koronavírus-járvány

A cégek késve fizetnek a járvány miatt

Magyarországon rekordmértékben, 23 százalékról 46 százalékra nőtt a lejárt vállalatközi (B2B) számlatartozások állománya a Covid-19 előtti időszakhoz képest - közölte az Atradius hitelbiztosító.



Az 1400 magyar és kelet-európai vállalat bevonásával készült Fizetési szokások barométere című tanulmány szerint a megkérdezett magyar cégek fele jelezte, hogy átlagosan 23 napos várakozás után tudták csak behajtani a kintlévőségeiket.



A közlemény szerint a koronavírus következtében a tavalyi 68 százalékról 51 százalékra csökkent a halasztott fizetésű B2B értékesítések aránya Magyarországon. A halasztott fizetést leggyakrabban a kis és középvállalati szektorban alkalmazták, mert a szállítók ösztönözni kívánták az értékesítést, és versenyképesek akartak maradni a belföldi piacon.



A magyar vállalatok az idén hosszabb fizetési határidőket alkalmaznak. A megkérdezett cégek túlnyomó többsége - 63 százaléka - arról számolt be, hogy átlagosan 30 napot ad a partnereinek a számlák kifizetésére, 19 százalék 60 napot, 10 százalék 61-90 napot, míg a maradék 8 százalék 90 napnál is hosszabb határidőt szab az ügyfeleinek.



A magyar válaszadók 73 százaléka fizetési garanciákat vár a vevőitől. Ezen belül 68 százalék önbiztosítást, 62 százalék kereskedelmi hitelbiztosítást, 40 százalék pedig készpénzes fizetést kért az ügyfelektől.



Vanek Balázs országigazgató a közleményben elmondta, a tavalyi erős lakossági fogyasztás és az export lökhárítóként védte a magyar piacot, részben ez magyarázza, hogy Magyarországon látszólag kisebb a válság, mint a régió több országában. A nehézségek ellenére Magyarországon a legalacsonyabb azoknak a cégeknek az aránya, amelyek csökkenő nyereségességről számoltak be, Magyarországon 39, Kelet-Európában 49 százalék ez a mutató - tette hozzá.