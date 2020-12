Innováció

ITM: ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) stratégiai partnerségével és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) főtámogatásával 29. alkalommal hirdeti meg a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot - közölte az ITM hétfőn az MTI-vel. A legkiválóbb hazai innovációs teljesítményeket 2021. február 10-ig lehet benevezni.



Felidézik, hogy a Magyar Innovációs Szövetség 1993 óta minden évben odaítéli az Innovációs Nagydíjat. A meghirdetett pályázaton olyan Magyarországon bejegyzett vállalkozások, szervezetek vehetnek részt, amelyek új termékkel, eljárással vagy szolgáltatással kiemelkedő innovációs teljesítményt és jelentős üzleti sikert értek el. Az elmúlt évek pályázataira összesen 1275 pályamű érkezett be, amelyből 1100 volt megvalósult, sikeres innováció. A legjobbak közül 218-an kaptak különböző innovációs díjakat, ők alkotják a hazai innováció "elitjét", a Magyar Innovációs Klubot.



A közleményben Gulyás Tibor, az ITM innovációért felelős helyettes államtitkára a pályázat meghirdetése kapcsán kiemelte: a gazdasági fejlődés kulcsa a járványhelyzetben is a kutatás-fejlesztésben és az innovációban rejlik, az élen járó cégek és konzorciumok jutalmazásának kiemelkedő eszközei a MISZ és a társszervezetek díjai.



Az Innovációs Nagydíj mellett számos elismerésben részesülhetnek a pályázók. Az ITM Ipari Innovációs Díja és Informatikai Innovációs Díja mellett, az NKFIH "Alapkutatástól a piacig˝ Innovációs Díjat, az Agrárminisztérium Agrár Innovációs Díját és Környezetvédelmi Innovációs Díját, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díját, a MISZ Startup Innovációs Díját is átvehetik a legkiválóbb hazai innovációs teljesítményekkel induló pályázók. A Magyar Innovációs Nagydíj nyertese az elismerést jelképező bronz kisplasztika mellé egymillió forint pénzjutalmat is kap, a további innovációs díjazottak pedig 300-500 ezer forint pénzjutalomban és tárgyjutalmakban részesülnek - írja az ITM.



Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke a közleményben kifejtette: a húsz tagú bírálóbizottság az innováció eredetisége, újszerűsége, műszaki, gazdasági előnyei és társadalmi hasznossága mellett az innováció révén elért árbevételt és nyereséget is figyelembe veszi, és mindezek alapján titkos szavazással választja ki a legkiemelkedőbb innovációs teljesítményeket.



A 2020. évi kiírás részletei megtalálhatók a Magyar Innovációs Szövetség honlapján - tájékoztatott az Innovációs és Technológiai Minisztérium.