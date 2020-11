Keresetek-elemzők

Elemzők: a járvány ellenére is fennmarad a bérek erős dinamikája

A bérek emelkedése lényegében fenntartja a vírusjárvány előtti erős dinamikát - állapították meg az MTI-nek nyilatkozó elemzők, akiket már erősen foglalkoztat a jövő évi bértárgyalások kimenetele.



Horváth András, a Takarékbank vezető elemzője az MTI-nek küldött kommentárjában leszögezte: a bruttó bérek szeptemberben is megközelítőleg a vírus előtti dinamikát tartották. A Takarékbank szakértőinek várakozása szerint 10 százalék körüli lesz az idei éves dinamika, jövőre pedig 8,5 százalék körüli növekedést várnak, de ezt a zajló minimálbértárgyalások jelentősen befolyásolhatják még.



Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint sem látszik nagy változás a bérezési folyamatokban, továbbra is az év eleji vállalati bérdinamika, az összetételhatás és az év közbeni állami bérrendezések mozgatják a mutatót. Előre tekintve most a legfontosabb kérdés, hogy sikerül-e a feleknek megállapodni a jövő évi minimálbérben.



Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a keresetek számításánál a teljes munkaidőben foglalkoztatottakat veszik figyelembe, ami felfelé torzítja a statisztikát, mivel a foglalkoztatás leginkább az átlagosnál alacsonyabb jövedelmet biztosító ágazatban csökkent, illetve hogy inkább az alacsonyabb végzettségű, alacsonyabb termelékenységű munkaerőt sújtották a leépítések vagy a részmunkaidős foglalkoztatás.