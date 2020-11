Pénzügy

Díjnet: tömegek váltanak elektronikus számlafizetésre a járvány miatt

Novemberben az átlagosnak a duplájára, kilencezerre ugrott a regisztrációk száma a Díjneten, így a március-áprilisi csúcs után, a járványügyi korlátozásokkal összefüggésben ismét egyre többen térnek át számláik elektronikus fizetésére - közölte a Díjnet Zrt. az MTI-vel csütörtökön.



Az e-számlakezelési szolgáltató tájékoztatása szerint a pandémia hatására is, az elmúlt egy évben 10 százalékkal, 787 ezerre nőtt a Díjnet felhasználóinak száma, a befizetett számlák összértéke pedig megközelítette az 50 milliárd forintot. A legnépszerűbb a bankkártyás fizetési mód, az elmúlt egy évben 4,1 millió ilyen tranzakciót indítottak -, de egyre többen használják e-számláik befizetésére az iCsekk alkalmazást is. Utóbbival októberben már 56 ezer fizetést indítottak, ami 28 százalékos növekedés az előző évhez képest. Veszített ugyanakkor jelentőségéből a netbankon keresztüli számlafizetés, októberben 3 százalékkal kevesebb, 60 ezer ilyen tranzakciót kezdeményeztek - közölték.



A Díjneten jelenleg 32 közüzemi, telekommunikációs, biztosítási és egyéb szolgáltató számláit lehet befizetni, országos és regionális cégekét egyaránt. A felületen a különböző számlákat egy regisztrációval, egyetlen online felületen kezelhetik a felhasználók.



Egy-egy felhasználó egyre több szolgáltató számláját kezeli a felületen, idén októberben már 907 ezret, ami 72 ezerrel több, mint egy évvel korábban. Tavaly október vége óta 5,45 millió tranzakciót bonyolítottak a Díjneten keresztül.



Schiszler János, a Díjnet Zrt. vezérigazgatója a közleményben elmondta: arra számítanak, hogy a következő hónapokban érdemben tovább nő az elektronikus számlafizetés volumene Magyarországon, mivel a veszélyhelyzet miatt sokan térnek át a készpénzhasználatot és a személyes megjelenést nem igénylő e-számlafizetésre.



Hozzátette: mivel a Díjnet bankfüggetlen, az ügyfeleknek nincs kötöttségük, hogy melyik pénzintézetnél vezetik a számlájukat, szabadon választhatnak a fizetési megoldások közül. A pandémia nemcsak a felhasználókat, hanem a szolgáltatókat is a digitális csatornák felé tereli. Az elmúlt hónapokban több szolgáltató is jelezte a Díjnetnek csatlakozási szándékát.



A Magyar Posta tulajdonában álló Díjnet Zrt. ingyenes szolgáltatása egyetlen felületen teszi lehetővé különböző közüzemi, telekommunikációs és biztosítási szolgáltatók ügyfeleinek, hogy számláikat elektronikus formában tekintsék meg, illetve egyenlítsék ki. A rendszer emellett lehetőséget biztosít számlakibocsátókkal való kapcsolattartásra, észrevételek, reklamációk jelzésére, valamint egyes szolgáltatók esetében mérőállás-bejelentésre is.



A Díjnet indulása óta mintegy 64 millió számlát kaptak a felhasználók a rendszeren keresztül, a 2007 óta kifizetett számlaösszeg pedig meghaladja a 280 milliárd forintot.