Így nem lesz gyászos emlék a fekete pénteki vásárlás

A Black Friday előtt is érdemes a vevőknek a jogaikról, panaszkezelési lehetőségeikről és a kiszemelt online kereskedés megbízhatóságáról körültekintően tájékozódni. 2020.11.26 10:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az elektronikus kereskedelemben 14 napon belül elállási jog illeti meg a vevőt - hívta fel a figyelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) csütörtöki közleményében. A tárca arra is figyelmezteti a fogyasztókat: ne rendeljenek olyan webáruházból, amely egy e-mail címen vagy üzenetküldésre alkalmas űrlapon kívül nem ad meg más elérhetőséget.



A Black Friday előtt is érdemes a vevőknek a jogaikról, panaszkezelési lehetőségeikről és a kiszemelt online kereskedés megbízhatóságáról körültekintően tájékozódni - emelték ki.



Felidézik, hogy a Black Friday, a hálaadás utáni első péntek hagyományosan a karácsonyi vásárlások kezdőnapja az Egyesült Államokban. Ma már a világ minden táján kiemelt kedvezményekkel várják ezen a novemberi pénteken vevőiket a kiskereskedők. Magyarországon elsősorban az online forgalomra jellemzők az akciók, leárazások, amelyek legújabban nem csupán egyetlen napig, hanem szinte egész hónapban tartanak. A lehetőség népszerűségét mutatja, hogy a Black Friday szóösszetétel 2017-ben a legfelkapottabb keresőszó volt, és az elmúlt két évben is az első hétben szerepelt - írták.



Az ITM gyakorlati tapasztalatok és a próbavásárlások alapján e-kereskedelmi kisokosban összegezte hasznos tanácsait. Így megrendelés előtt célszerű összehasonlítani az árakat, mert könnyen előfordulhat, hogy az akciósként hirdetett termék máshol olcsóbban kapható. Az oldalon szereplő információkat érdemes képernyőképként elmenteni arra az esetre, ha utóbb gond merülne fel. A jogsértésen ért e-kereskedőkről a www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu oldalon lehet tájékozódni.



Webes vásárlásnál figyelni kell arra, hogy a magyar nyelvű honlap vagy a ".hu" végződés nem feltétlenül jelenti azt, hogy hazai forgalmazótól rendelnek. A "Kapcsolat" menüpontból ki kell derülnie, hogy magyar webáruházban böngésznek-e. Ha nem így van, probléma esetén külföldre lehet csak visszaküldeni az árut, a postázás pedig többe kerülhet a terméknél. Ha karácsonyi ajándékot vásárolnának akciósan, bele kell kalkulálni, hogy a tengerentúlról vagy Távol-Keletről kedvezményesen megrendelt árucikk nem biztosan érkezik meg szentestéig.



Kiemelik: online vásárláskor 14 napon belül elállási jog illeti meg a vevőt. A CD, DVD, szoftver kivételével a vevők akkor is meggondolhatják magukat, és indokolás nélkül visszaküldhetik a terméket, ha már kicsomagolták. Ez a jog azonban nem korlátlan, például gyorsan romló élelmiszerre vagy egyedi igényre elkészített ajándékra sem vonatkozik. A termék visszaküldésének költsége a vásárlót terheli. A kereskedőnek a visszajuttatást követő 14 napon belül, a fizetéssel azonos módon kell visszatérítenie a vételárat és a szállítási díjat - közölte az ITM.



Ha a panaszt közvetlenül a webáruházzal nem sikerül rendezni, a fogyasztóvédelmi hatósághoz, a békéltető testületekhez, más uniós tagállamból történt online vásárlás esetén az ITM-en belül működő Európai Fogyasztói Központhoz fordulhatnak segítségért.

Cseresnyés Péter kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár a közleményben elmondta: az elektronikus kereskedelem 114 milliárd forintos forgalommal minden eddigi mutatóját felülmúlta idén áprilisban, a legszigorúbb korlátozások idején. Az internetes és csomagküldő cégek teljesítménye némi visszaesést követően már szeptemberben meghaladta a tavaly novemberit. A járvány második hullámában bevezetett óvintézkedések ismét látványos élénkülést hozhatnak. Az év utolsó hónapjaiban az online kereskedelem havi forgalma megközelítheti, akár meg is haladhatja a 100 milliárd forintot. "Az ITM ismételt figyelemfelhívásával az ünnepi időszakot megkeserítő, elkerülhető bonyodalmaknak és kellemetlenségeknek szeretné elejét venni a magyar családok békés készülődésének érdekében" - fogalmazott az államtitkár.