Koronavírus-járvány

Az üzletek bérleti díjából adnak kedvezményt a városi önkormányzatok

Az önkormányzatok elsősorban ingatlanjaik bérleti díjából adnak kedvezményt, hogy ellensúlyozzák a koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések következtében bevételkiesést elszenvedő vállalkozások veszteségét; a kedvezmény mértéke széles skálán mozog.



Kecskeméten az önkormányzattól üzlethelyiséget bérlőkkel a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. vezetése egyenként egyeztet, és üzletspecifikusan döntenek a vállalkozásokat segítő kedvezmény mértékéről.



Bérletidíj-kedvezményt kapnak a bevételkiesés ellensúlyozására az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségekben működő vállalkozások Baján is. A korlátozott nyitvatartással üzemelő bérlők kedvezménye 20 százalék, az elviteles ételkiadást biztosító vagy kiszállítást végző, vendéglátássál foglalkozó vállalkozások kedvezménye 50 százalék. A járvány miatt teljes bezárásra kényszerülő vállalkozásoknak 80 százalékos díjkedvezmény jár - olvasható Nyirati Klára polgármester tájékoztatójában.



Szegeden az önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő vendéglátóhelyek 50 százalékos bérletidíj-kedvezményt kapnak addig, amíg jogszabály korlátozza a működésüket - jelentette be Botka László polgármester.



Békéscsabán a helyi vagyonkezelő üzlettípusonként eltérő bérletidíj-kedvezményt ad a nyitvatartásukban korlátozott vállalkozásoknak a cégek kérelmére - tudatta Kozma János vezérigazgató.



Orosházán azoknak az üzleteknek, amelyeknek be kellett zárniuk, 100 százalékban elengedi az önkormányzat a novemberi bérleti díjat - mondta el az MTI-nek Benkő Ferenc, a helyi városüzemeltetési cég vezetője.

Debrecenben a városi ingatlanokat hasznosító Cívis Ház Zrt. azon helyiségbérlőinek, amelyek a 2020. novemberi kormányrendeletek előírásai miatt bezárásra kényszerülnek, a bérlők kérésére, legfeljebb 90 százalékos bérletidíj-kedvezményt ad, november 11-től visszamenőlegesen. Más bérlők kérelmére - a kiszállítást végző vendéglátóhelyek részére is - legfeljebb 50 százalékos mértékű bérletidíj-kedvezményt adnak; a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága a kedvezményeket abban az esetben adja meg, ha a helyiség bérlői mint munkáltatók nyilatkozatban vállalják jelenlegi munkavállalói létszámuk megtartását.



A vagyonkezelő tájékoztatása szerint az érintett tagvállalataiknál a bevételkiesés a harmadik negyedéves kontrolling adatokhoz képest 419,7 millió forint lesz, de a gondos gazdálkodás eredményeként az üzemi eredményben kevesebb, 295 millió forintos elmaradás várható. A holding adózás előtti eredménye 2020-ban a korábban prognosztizált 913 millió forint helyett mintegy 1,2 milliárddal marad el várhatóan a tervtől - közölték az MTI-vel.



Szolnokon pályázatot nyújthatnak be az önkormányzathoz azok, akiknek az ingatlanja étteremnek, vendéglőnek, szállodának, hotelnek, panziónak, fogadónak, motelnek, szállónak vagy vendégháznak minősül az ingatlan-nyilvántartás alapján, és négyzetméterenként 1100 forint építményadó fizetésére kötelezettek - közölte Szalay Ferenc polgármester. Idén a 2020-ban befizetett építményadó 30 százalékának visszaigénylésére lehet pályázni, jövőre pedig az akkorra várható építményadó befizetésének 50 százalékát lehet visszaigényelni.



A támogatási keret 16 millió forint, ebből 2020-ra 6 millió, 2021-re 10 millió forint jut. Készül a teljes pályázati kiírás, kérik az érintetteket, hogy figyeljék a híradásokat, elsősorban a város honlapját. Felhívták a figyelmet arra is, hogy Szolnokon idén és a jövő év elején nem lehet karácsonyi és szilveszteri kellékeket árusítani a közterületeken.



Pécsen a városi tulajdonú vagyonhasznosító zrt. a járvány első hulláma idején 300 millió forintos mentőcsomagot állított össze, ennek segítségével az önkormányzati cégtől helyiséget bérlő több száz vállalkozás részesült bérletidíj-kedvezményben - közölte a baranyai megyeszékhely helyhatósága. A második hullám során a helyiséget bérlő, vendéglátásban érdekelt cégek részesülnek hasonló kedvezményben. Ezen túl az önkormányzat és vagyonhasznosító cége a következő napokban több, helyi vállalkozásokat támogató intézkedést tervez, amelyeket szakértőkkel egyeztet.

Dombóváron a tavaszi intézkedéshez hasonlóan az önkormányzati ingatlanok bérleti díjának 50 százalékát elengedi a város a vállalkozásoknak - mondta Pintér Szilárd polgármester. A termelői piacon árulóknak sem kell helypénzt, energiadíjat fizetniük - tette hozzá.



Tamásiban Porga Ferenc polgármester tájékoztatása szerint egyedi döntés alapján szintén van lehetőség az üzlethelyiségek bérleti díjának csökkentésére, ha a vállalkozások kérik.



Szombathelyen külön kérelemre négyzetméterenként száz forintra csökkentik az előkertek, teraszok után fizetendő közterület-használati díjat, ha a veszélyhelyzetben a vendéglátóhelyek nem tudnak működni, az építmények elbontására pedig nincs lehetőség, illetve azok felszámolása aránytalanul magas költséggel járna - közölte a polgármesteri hivatal. Hozzátették: az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának mérséklésére polgármesteri döntés alapján lesz lehetőség, amennyiben a bérlő működését korlátozza a veszélyhelyzet. A díjcsökkentést azonban kérni kell, a kérelmekről pedig a körülmények figyelembevételével döntenek.



Zalaegerszegen azok az önkormányzati tulajdont bérlő vállalkozások, amelyek a szigorítások miatt nem tudnak üzemelni, 95 százalékos, amelyek pedig továbbra is működnek, 50 százalékos mértében mentesülnek a helyiségbérleti díj megfizetése alól - tudatta Balaicz Zoltán polgármester.