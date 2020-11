Fejlesztés

Süli János: a határidőket betartva folytatódik a paksi beruházás

A határidőket betartva folytatódik a paksi beruházás, a projektet a járvány nem befolyásolja - mondta az Országgyűlés gazdasági bizottságának keddi ülésén a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, kivitelezéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter.



Süli János jelentős előrehaladásnak nevezte mindazt, ami az elmúlt egy évben, az előző meghallgatása óta történt. Elsőként a létesítési engedélykérelem június 30-i benyújtását emelte ki, hozzátéve, az engedélyt így legkésőbb 2021 őszén adhatja ki az Országos Atomenergia Hivatal (OAH). Hatósági és uniós jóváhagyással a földmunkák korábban is elkezdődhetnek, engedélyük jövő év tavaszra várható. Az alaplemez építését megelőző munkálatok körülbelül két évig tarthatnak.



A miniszter közölte azt is, hogy az első fázis eddigi számláinak többségét előtörlesztéssel kifizették, a Pénzügyminisztérium pedig további előtörlesztésekről egyeztet az orosz partnerrel.



Süli János a paksi beruházás legfontosabb szempontjának a biztonságot tekinti. A tervezési követelmények szerint az új blokkok a környezetüket sem üzemzavar, sem külső hatások esetén nem veszélyeztethetik.



Gondoskodni kellett ennek megfelelően a létesítmény fizikai védeleméről is az erre vonatkozó terv kidolgozásával és önálló engedélyeztetésével - közölte.



A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány a legkorszerűbb erőművet fogja megépíttetni.



Az orosz szakemberek hasonló, harmadik generációs blokkokat világszerte több országban építettek és építenek, Oroszországon kívül többek között Finnországban. A paksi beruházás az orosz fővállalkozó részvétele mellett magyar, európai és amerikai beszállítók részvételével, pénzügyileg átlátható módon, brüsszeli jóváhagyással valósul meg - tette hozzá.