Szolgáltatás

Kikapcsolási moratóriumot hirdet az ünnepi időszakban az NKM Energia

Az advent első vasárnapjától vízkereszt utánig tartó önkéntes kikapcsolási moratórium nemcsak a védett ügyfeleket érinti, hanem azokat a lakossági ügyfeleket is, akiknek 60 napon túli számlatartozása van. 2020.11.16 11:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Önkéntes kikapcsolási moratóriumot vállal az NKM Energia Zrt. november 29. és 2021. január 8. között, az MVM csoport részeként működő energiaszolgáltató a lakossági ügyfeleinél felfüggeszti a kikapcsolásokat az áram- és a földgázszolgáltatás területén is - tájékoztatta a vállalat hétfői közleményében az MTI-t.



Az advent első vasárnapjától vízkereszt utánig tartó önkéntes kikapcsolási moratórium nemcsak a védett ügyfeleket érinti, hanem azokat a lakossági ügyfeleket is, akiknek 60 napon túli számlatartozása van.



A kikapcsolási moratórium ugyanakkor nem vonatkozik azokra, akik már ki vannak kapcsolva - jelezte az NKM.



A közleményben kitértek arra: az NKM továbbra is azt javasolja ügyfeleinek, hogy a személyes érintkezések csökkentése érdekében válasszák a legtöbb ügy intézésére alkalmas online ügyfélszolgálatot, a mobilapplikációt, a telefonos vagy írásos ügyfélszolgálatot. Az NKM honlapján minden információ megtalálható az elektronikus ügyintézésről, a regisztráció az online ügyfélszolgálaton vagy a mobilapplikációban néhány percet alatt megoldható. A személyes ügyfélszolgálatot csak időpontfoglalással lehet igénybe venni.