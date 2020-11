Bortermelés

Varga Pincészet: egy hónappal tovább tartott a szüret, jó évjárat lesz az idei

Az idén három hónapon át tartott a szüret, az időjárás és a környezeti feltételek sok szempontból kedveztek a szőlőknek, amiből 17,8 millió kilogrammot dolgozott fel a badacsonyi és az egri borvidéken feldolgozóüzemekkel rendelkező Varga Pincészet - ismertetik az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményükben.



Az 1993-ban alakult Varga Pincészet történetében korábban nem fordult elő, hogy a szüret három hónapon keresztül, augusztus elejétől október végéig tartson, ami lehetővé tette az optimális szőlőfeldolgozást - számolt be Varga Péter alapító tulajdonos. A szüret elhúzódásában az időjárás változásának, és néhány korai új fajta szőlőnek is szerepe van - tette hozzá.



Az országban a legtöbb, tavaly 14 millió darab palackos bort értékesítő pincészet - amelynek szőlőültetvényeiből 125 hektár található Badacsony környékén, 20 hektár Balatonaligán, és 55 hektár az Egri borvidéken - az idén 1,6 millió kilogramm saját termésű szőlőt dolgozott fel, a többit felvásárolta.



A pincészet által összesen feldolgozott 17,8 millió kilogrammnyi szőlő mennyisége 0,8 millióval marad el az előző évitől.



Ebből az évjáratból lehetőségük lesz mintegy 1,5-2 millió litert folyóborként is exportálni - tájékoztatott Varga Máté Péter ügyvezető tulajdonos. Közölte: a fehérboroknál kimagasló minőséggel számolnak mind az illatos, korai fajták, így a rozék, mind pedig a testes, késői szüretelésű fehér tételeik esetében, és lesznek emlékezetes vörösborok is a 2020-as évjáratból.



A 191 alkalmazottat foglalkoztató Varga Pincészet Kft. 2019-as árbevétele megközelítette az 5,8 milliárd forintot a cég közlése szerint.