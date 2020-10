Gazdaság

Egy hónapra leáll a termelés télen a kecskeméti Mercedes-gyárban

2020.10.26 17:29 MTI

A karácsonyi szabadságolási időszakot kihasználva a szokásos téli munkálatokkal a gyár a következő termelési évre készül fel.

A szokásos téli termelési szünetet várhatóan december 18 és 2021. január 17-e között tartja a kecskeméti Mercedes-gyár és előre tervezetten októberben is szünetel néhány napra a gyártás - közölte a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. hétfőn az MTI-vel.



A karácsonyi szabadságolási időszakot kihasználva a szokásos téli munkálatokkal a gyár a következő termelési évre készül fel. Az átfogóbb átépítési munkák miatt a téli termelési szünetet a tervek szerint december 18-a és 2021. január 17-e között tartják. A Mercedes-Benz márka tulajdonosa, a Daimler AG március 17-én a koronavírus-járvány miatt megszakította a gyártást európai telephelyeinek nagy részén. Az intézkedés érintette a Mercedes-Benz kecskeméti gyárát is, ahol a legtöbb területen szintén felfüggesztették a munkát március 20-a és április 28-a között.



A cég közölte: a gyárban augusztus 2-ától visszatértek a három műszakos munkarendre, így teljes kapacitással készülnek a CLA Coupé, a CLA Shooting Brake és ezek Plug-in Hybrid verziói a világpiac számára, valamint az A-osztály és kompakt modelljeik Mercedes-AMG Performance verziói.



Az augusztus 20-ával kezdődő hosszú hétvégére tekintettel 17-e és 23-a között szintén szünetelt a gyártás. A döntés során figyelembe vették a munkatársak szabadságtervezési igényeit, másrészt ezeken a napokon karbantartási munkálatokat végeztek.



Tájékoztatásuk szerint a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában október 23 és 28-a közötti néhány napon is szünetel a gyártás, szintén a nemzeti ünnepnek köszönhető hosszú hétvégét kihasználva. Ebben az időszakban is karbantartási és átépítési munkálatokat végeznek. A kecskeméti gyár több mint 4400 munkatársat foglalkoztat. 2019-ben mintegy 190 ezer Mercedes-Benz kompakt autót állítottak elő. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2019-ben közel 3,7 milliárd eurós forgalmat ért el, amely az előző évhez képest 2,7 százalékos növekedést jelent.