Biztosítás

NOVIS: az ügyfelek pénze biztonságban van

Az ügyfelek pénze a NOVIS Biztosítónál biztonságban van, a társaság maradéktalanul teljesíti kötelezettségeit a felügyeleti szervek és ügyfelei felé is - közölte a szlovákiai székhelyű biztosító.



Október 16-án a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közleményt adott ki, amelyben a társaság körüli bizonytalanságról írt, és azt tanácsolta a magyar ügyfeleknek: "folyamatosan tájékozódjanak, és - a szerződéses feltételek adta keretek közt - hozzanak felelős döntést a biztosítóval való további együttműködésről".



Az MNB fogyasztóvédelmi lépései nyomán a NOVIS gyakorlatilag másfél éve nem forgalmazhatja termékeit Magyarországon, a korábban szerződött magyar ügyfelek befizetett életbiztosítási díjai az elmúlt évek során húszmilliárdos nagyságrendet értek el - írta az MNB.



Az MNB tájékoztatása szerint a Szlovák Nemzeti Bank (NBS) szeptember 11-től ideiglenes intézkedést alkalmazott, amelyben megtiltotta valamennyi termék értékesítését addig, amíg a biztosító a befektetési egységekhez kötött biztosításaihoz kapcsolódó tartalékai el nem érik az előírt szintet. Az NBS-nek alapos gyanúja van arra, hogy a NOVIS tartalékai nem érik el az ügyfélkövetelések, de minimum a visszavásárlási érték fedezéséhez szükséges szintet.



Ezzel szemben a NOVIS azt közölte, hogy nem alanya semmilyen - új biztosítási szerződések megkötését - érintő korlátozásnak sem Magyarországon sem az Európai Gazdasági Térség azon országaiban, amelyekben aktív, és szabályszerű működését az NBS megerősítette.



Az NBS a NOVIS-szal kapcsolatban olyan határozatot hozott, amely alapján rendszeresen ellenőrzi a biztosító saját eszközalapjait, és ezen keresztül a kezelt vagyoni eszközök befektetési folyamatának megfelelőségét. A határozat részleteit az NBS egy 2020. szeptember 25-én kiadott sajtóközleményben pontosította - írták.



A NOVIS havonta benyújtja az NBS-nek a határozatban előírt jelentést, amellyel igazolja, hogy megfelel a szabályszerű működés feltételeinek - tették hozzá.



A biztosító leszögezte: pénzügyi helyzete stabil, és teljes mértékben képes teljesíteni szerződéses kötelezettségeit, ügyfelei biztosítási szerződésben elhelyezett befektetései nagyon kedvező megtérülést értek el az elmúlt évben.

A biztosító 2015 óta folyamatosan jelentős profitot termelt, ennek köszönhetően saját tőkéje meghaladja a 37 millió eurót (13 milliárd forintot), az idén a pandémia ellenére is nyereségesek lesznek.



A Szolvencia II. szabályokban meghatározott, a biztosítók pénzügyi biztonságának mérésére szolgáló tőkeelvárási szintet a NOVIS 134 százalékra teljesíti - tették hozzá.



A biztosító a 2020-as évben több vizsgálaton is átesett, amelyek eredményei a NOVIS fizetőképességét, és megfelelő pénzügyi tartalékainak meglétét is megerősítették. A vizsgálatokat a világ vezető könyvvizsgáló vállalatai végezték el - hangsúlyozta a biztosító.



A NOVIS közleményében felhívja ügyfelei figyelmét arra, hogy kezeljék fenntartással a szerződéseik megszüntetésével, illetve más biztosítóhoz történő átkötésével kapcsolatos megkereséseket. A biztosítási szerződések lejárat előtti felmondása anyagi veszteséggel járhat, és adózási következményei is lehetnek - jegyezték meg.