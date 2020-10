Előrejelzés

A korábbinál kisebb gazdasági visszaesést vár az idén az IMF

A Nemzetközi Valutaalap (IMF)az előző prognózisához képest kevésbé mély világgazdasági visszaesést jelez az idei évre, de hosszadalmas és nehézkes javulásra számít, ezért mérsékelte a jövőre várható növekedés ütemét is a kedden publikált legfrissebb világgazdasági növekedési prognózisában.



Az IMF a globális bruttó hazai termék (GDP) 4,4 százalékos csökkenését jelzi 2020-ra World Economic Outlook (WEO) világgazdasági prognózisában, amit jövőre 5,2 százalékos növekedés követ majd.



Tavaszi prognózisa júniusban kiadott felülvizsgált változatában az idei évre 4,9 százalékos GDP-csökkenést, jövőre pedig 5,4 százalékos növekedést jelzett az IMF.



Az IMF az áprilisban kiadott tavaszi WEO prognózisában még 3,0 százalékos GDP-csökkenést jelzett az idei évre és 5,8 százalékos növekedést 2020-ra.



A módosult vásárlóerő-paritás alapján az IMF mostani prognózisa 0,8 százalékponttal kisebb GDP-csökkenést jelez az idei évre a júniusi, és 1,1 százalékponttal kisebbet a tavaszi prognózishoz képest. A jövő évre jelzett GDP-növekedés pedig a júniusi prognózistól 0,2 százalékponttal, a tavaszitól pedig 0,5 százalékponttal marad el.



Az IMF rámutat, hogy a második negyedév számos ország esetében pozitív meglepetést hozott, jórészt a gazdaságösztönző költségvetési programoknak köszönhetően. Kínában például nagy lendülettel megindult a növekedés, az Egyesült Államokban és az euróövezetben pedig kisebb lett a visszaesés a várnál. A harmadik negyedévben pedig már "megvetette a lábát" a növekedés, annak üteme azonban a tartósnak ígérkező távolságtartási és egyéb korlátozások miatt lassúbb lehet a korábban reméltnél.



A növekedési kilátásokat pozitív értelemben befolyásolhatja egyebek között a gazdasági aktivitás vártnál gyorsabb normalizálódása, a költségvetési támogatási programok kiterjesztése, vagy a termelékenységben bekövetkező javulás. Hátrányos lehet viszont egy második fertőzési hullám jelentkezése, a támogatási programok idő előtti kivezetése, csődök tömeges bekövetkezése, esetleg zavargások kitörése, vagy geopolitikai feszültség éleződése.



A mostani prognózisban az IMF a fejlett gazdaságokra a 2019-es 1,7 százalékos növekedés után 5,8 százalékos GDP-csökkenést jelez 2020-ra, 2,3 százalékponttal kisebbet a júniusban jelzettnél. A jövő évi növekedés pedig 3,9 százalékos lesz, 0,9 százalékponttal kisebb a júniusi prognózisnál.

Az Egyesült Államokban a tavalyi 2,2 százalékos növekedés után az idén 4,3 százalékos lehet a GDP-csökkenés, 3,7 százalékponttal enyhébb a júniusban jelzettnél. 2021-ben pedig 3,1 százalékos növekedés várható, 1,4 százalékponttal enyhébb az előző prognózisnál.



Az euróövezetben az idén 8,3 százalék lehet a GDP-csökkenés, 1,9 százalékponttal kisebb az előző prognózisnál, amit 2021-ben 5,2 százalékos növekedés követhet, 0,8 százalékponttal kisebb a júniusban jelzettnél.



A németországi GDP-csökkenés az idén 1,8 százalékponttal lesz kisebb a júniusban jelzettnél, 6,0 százalékos. A jövő évi növekedés pedig 1,2 százalékponttal lesz kisebb, 4,2 százalékos.



A brit gazdaság bruttó hazai terméke az idén 9,8 százalékkal csökken, amit jövőre 5,9 százalékos növekedés követhet. Az idei és a jövő évi előrejelzés is 0,4 százalékpontot vett le a változás meredekségéből az előző előrejelzéshez képest.



A feltörekvő térségekben 3,3 százalékos lesz a GDP-csökkenés az idén és 6,0 százalékos a növekedés jövőre. A változás meredekségéből az idén is és jövőre is 0,2 százalékpontot vett le az IMF az előző, júniusi prognózishoz képest.



Kínában a tavalyi 6,1 százalékos GDP-növekedés az idén 1,9 százalékos növekedésre lassul, jövőre viszont 8,2 százalékra emelkedik. Az IMF az idei növekedést 0,9 százalékponttal emelte meg az előző prognózishoz képest, a jövő évin viszont nem változtatott.



Indiában az előző prognózisban jelzettnél 5,8 százalékponttal mélyebb, 10,3 százalékos visszaesésre számít az IMF. A jövő évi pozitív korrekció azonban 2,8 százalékponttal lesz nagyobb, 8,8 százalékos.



Az IMF csak kevés országnál módosította felfelé a jövő évi növekedési előrejelzést. Ilyenek voltak a fejlődő országok között India mellett még Mexikó, a fejlett országok között pedig Kanada és Spanyolország.

A világkereskedelmi forgalom az idén az előző prognózisban jelzettnél 1,5 százalékponttal kevésbé, 10,4 százalékkal csökken, jövőre pedig 0,5 százalékponttal nagyobb mértékben, 8,3 százalékkal emelkedik.



Az olajár az idén 9,5 százalékponttal kevésbé, 32,1 százalékkal csökken, jövőre pedig 6,1 százalékponttal kevésbé, 12,0 százalékkal emelkedik. Tavaly 10,2 százalékkal csökkent az olajár. A Brent, a Dubai Fateh és a WTI olajtípusok árának a számtani átlaga 2019-ben 61,39 dollár volt, az idén 41,69 dollár, jövőre pedig 46,70 dollár lehet.



Inflációs előrejelzését a fejlődő és a fejlett régiókra vonatkozóan egyaránt emelte az IMF. A fejlett régiókban az idén 0,8 százalékos, jövőre 1,6 százalékos lehet a fogyasztói árak emelkedése, mindkét esetben 0,5 százalékponttal nagyobb az előző prognózisnál. A fejlődő régiókban az idén 0,5 százalékponttal magasabb, 5,0 százalékos, jövőre 0,1 százalékponttal magasabb, 4,7 százalékos infláció várható.