Biztosítás

MNB: az ügyfeleknek is célszerű folyamatosan tájékozódni a szlovákiai NOVIS Biztosító helyzetéről

Bár másfél éve betiltották, a korábban szerződött magyar ügyfelek befizetett életbiztosítási díjai az elmúlt évek során húszmilliárdos nagyságrendet értek el. 2020.10.16 10:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Bár a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hatékony fogyasztóvédelmi lépései nyomán a szlovákiai székhelyű NOVIS Biztosító gyakorlatilag másfél éve nem forgalmazhatja termékeit Magyarországon, a korábban szerződött magyar ügyfelek befizetett életbiztosítási díjai az elmúlt évek során húszmilliárdos nagyságrendet értek el. A társaság körüli bizonytalanságok miatt kiemelten fontos, hogy a magyarországi ügyfelek is folyamatosan tájékozódjanak, és - a szerződéses feltételek adta keretek közt - hozzanak felelős döntést a biztosítóval való további együttműködésről - hívta fel a figyelmet pénteki közleményében az MNB.



Amennyiben a magyar ügyfelek bizalma megrendül, végső esetben joguk és lehetőségük van akár szerződéseik felmondására is. A Magyarországon forgalmazott szerződések jellemzően lehetőséget adnak a rendszeres díjon felül nagyobb összegű eseti díjak fizetésére is, amelyek esetében visszavásárláskor - szerződéses feltételek szerinti levonásokkal - az ügyfeleknek a befizetett díjak jórészét vissza kellene kapniuk - hangsúlyozza az MNB.



A magyar jegybank folyamatosan információkat kér és kap a biztosító üzleti megbízhatóságát felügyelő szlovák felügyelettől - tették hozzá.



A NOVIS Pois»ovňa a.s. (NOVIS) felügyeletét ellátó Szlovák Nemzeti Bank (NBS) szeptember 11-től ideiglenes intézkedést alkalmazott, amelyben megtiltotta valamennyi termék értékesítését addig, amíg a biztosító a befektetési egységekhez kötött biztosításaihoz kapcsolódó tartalékai el nem érik az előírt szintet - emlékeztet a pénzügyi felügyelő hatóság tisztét is betöltő MNB.



Az NBS-nek alapos gyanúja van arra, hogy a NOVIS tartalékai nem érik el az ügyfélkövetelések, de minimum a visszavásárlási érték fedezéséhez szükséges szintet.



Az MNB a helyzet tisztázása és az érintettség felmérése érdekében folyamatosan kér információkat az NBS-től a NOVIS tőkehelyzetéről, illetve a visszavásárlási értékek fedezetéről.



A jegybank közleménye emlékeztet arra, hogy a magyarországi ügyfelek érdekeinek védelmében már a szlovákiai intézkedéseket megelőzően - közvetlenül a NOVIS-t, és az első számú hazai közvetítőjét, a Quantist (ex Brokernet) érintő határozataiban - 2018-tól több lépésben megtiltotta a társaság összes életbiztosításának forgalmazását, mert átláthatatlanok voltak a konstrukciók tőke- és hozamgaranciára, illetve az ügyfeleknek járó tényleges kifizetésekre vonatkozó feltételei.