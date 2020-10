Környezetvédelem

ITM-államtitkár: tizenkettedszer rendezik meg az Európai hulladékcsökkentési hetet

Tizenkettedik alkalommal rendezi meg az idén az Európai Bizottság szakmai szervezete az Európai hulladékcsökkentési hetet november 21-29. között - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára kedden Budapesten.



Boros Anita elmondta, a 2009-ben indult Európai hulladékcsökkentési hét nemcsak a hulladék csökkentésére, hanem az újrafelhasználásra és az újrafeldolgozásra is felhívja a figyelmet.



A programhoz bármely tagállamból bárki csatlakozhat - közigazgatási szervek, vállalkozások, magánszemélyek vagy civil szervezetek -, aki a hulladékgazdálkodás és a hulladékcsökkentés területén környezettudatosságra törekszik.



Magyarország évek óta részt vesz a programokban, 2019-ben 411 önkéntes akciót rendeztek országosan - mondta. Boros Anita arra buzdított mindenkit, hogy csatlakozzanak minél több olyan programmal, amivel felhívhatjuk a figyelmet a hulladék csökkentésére, a hulladékkal való felelős gazdálkodásra és a környezet védelmére.



A programmal arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy sok olyan termék van, amit feleslegesen vásárolunk meg, ezért az államtitkár is azt kérte, vásárláskor mindenki gondolja meg, szüksége van-e az adott termékre, a csomagolásra. Boros Anita úgy fogalmazott: a magyar emberek többször is kinyilatkoztatták, hogy fontos számukra a környezetvédelem. Legutóbb a Pannon Egyetem kutatásából derült ki, hogy a magyarok több mint 95 százalékának fontos a környezet védelme, és ebben kimagasló szerepet játszik a hulladékgazdálkodás, az illegális hulladék felszámolása és a hulladék értékként való kezelése - mondta.



A szaktárca minden olyan ötletet, akciót támogat, amellyel részt vesznek a hulladékcsökkentési hétben, az ITM is ötletbörzét hirdetett munkatársai körében - mondta az államtitkár.



A rendezvényen Boros Anita díjakat adott át a legjobb pályázatot benyújtó dolgozókat. Az első díjat egy, a szemétszedő akciókban talált kidobott tárgyak újrahasznosításával foglalkozó pályázat nyerte el, a második helyezett energiahatékonysági tippeket foglalt össze, a harmadik pedig a papírfogyasztás csökkentésére hívta fel a figyelmet.