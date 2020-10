Koronavírus

Miniszteri biztos: szigorú biztonsági intézkedések mellett építik a dubaji világkiállítás magyar pavilonját

A dubaji világkiállítás magyar pavilonjának építése a járványhelyzet ellenére is az ütemtervek szerint, szigorú biztonsági intézkedések betartása mellett zajlik, emellett a szervezők is azon dolgoznak, hogyan tudják majd a világkiállítást a legbiztonságosabban lebonyolítani - mondta Takács Szabolcs miniszteri biztos hétfőn az esemény kapcsán tartott online sajtótájékoztatón.



A miniszteri biztos hozzátette: előnyben részesítik a szabadtéri rendezvényeket, a szükséges távolságtartási szabályok betartása érdekében pedig alternatív sorban állási megoldásokat is alkalmaznak majd.



Tóth Andrea, az Expo 2020 Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta: az expót a szervezők a pandémiás helyzet miatt elhalasztották, így 2021. október 1. és 2022. március 31. között rendezik meg. Ez Magyarország számára többletköltséget nem jelent, a magyar megjelenésért felelős Expo 2020 Magyarország Nonprofit Kft. az eredeti forrásokat átütemezte.



A makoveczi szellemiségben épülő magyar pavilon februárban lett szerkezetkész, várhatóan decemberben befejeződik az építkezés, ezután indulhat a használatbavételi engedélyeztetés és az átadás-átvétel folyamata.



Takács Szabolcs megjegyezte, hogy a dubaji világkiállítás szervezői több olyan virtuális rendezvénnyel készülnek már a kapunyitás előtt, amelyek felhívják a figyelmet a koronavírus-járvány miatti korlátozottabb lehetőségekre, ugyanakkor a halasztásból fakadó plusz egy év további lehetőségeket teremt a kiállító országok számára az alaposabb felkészülésre minden területen, így a gazdaságdiplomácia területén is.



Elkészült az a portfólió, amely segítséget nyújt mind az államigazgatási, mind pedig az üzleti szereplőknek a megjelenési projektjeik részletesebb kidolgozásához - tette hozzá.



Tóth Andrea kiemelte, hogy a pavilon az Aquaroots of Hungary nevet kapta, azért, mert szeretnék megmutatni azt a csodálatos vízi kincsvilágot, amelyet a magyar föld magában rejt.



A pavilonban helyet kapó, a legmodernebb digitális eszközök tárházát felvonultató kiállítás bemutatja majd a hazai természetes vízkészlet kialakulásának történetét, kiemelten foglalkozva az ország gyógy- és termálvizeivel, a balneológiával, a gyógy- és termálturizmus lehetőségeivel - mindezt víz használata nélkül, a fenntarthatóság jegyében.



A magyar pavilonban 15 állomás mutatja Magyarország kincseit és azok történetét. Érdekesség, hogy az egyik installáció valódi hévízi iszap felhasználásával készül. A létesítmény egyedülálló kupolatermében pedig 360 fokos audiovizuális bemutató várja majd az érdeklődőket - ismertette.



A világkiállítás hat hónapja alatt közel kétmillió látogatót vonzanának a pavilonba, amelynek hétfőn elindult a hivatalos weboldala, a www.hungaryexpo2020.hu is, ahol folyamatosan frissülő információk, hírek fogadják az érdeklődőket - fűzte hozzá.