Közmű

MEKH: megteltek a gáztárolók, biztosított a téli ellátás

A fűtési szezonban a földalatti gáztárolók szerepe meghatározó, hiszen egy hidegebb téli napon az ország földgázfogyasztásának akár fele innen származik. 2020.10.09 10:57 MTI

Megteltek a magyar gáztárolók, több mint 6,4 milliárd köbméter földgáz áll rendelkezésre, így a fogyasztók ellátása a fűtési időszakban biztosított - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint az ország téli földgázellátását a folyamatos földgázimport, a tárolói készletek és a hazai kitermelés együttesen biztosítja.



Hozzátették, a fűtési szezonban a földalatti gáztárolók szerepe meghatározó, hiszen egy hidegebb téli napon az ország földgázfogyasztásának akár fele innen származik.



A fogyasztók biztonságos ellátása érdekében a tárolókban az elmúlt tíz év legmagasabb téli gázfogyasztásának legalább 60 százalékával egyenlő mennyiségű földgázt kell elhelyezni.



Közölték azt is, a letárolt kereskedelmi készleten felül továbbra is rendelkezésre áll a biztonsági készlet (1,45 milliárd köbméter), amely szélsőséges körülmények között szolgálja a lakosság biztonságos ellátását.



A hivatal a járványhelyzetre is tekintettel fokozottan ellenőrzi, hogy a hazai földgázrendszerek minden szempontból megfeleljenek a műszaki-biztonsági előírásoknak - olvasható a közleményben.