Gazdaság-építőipar

Ez kell az építkezések felfutásához

A lakásépítések 5 százalékos áfakulcsa mellett a keresleti és kínálati oldalt is támogató ösztönzőket, illetve a fejlesztések elindításának kedvező finanszírozási környezetet szorgalmaztak a Társaság a Lakásépítésért Lakásfelújításért Egyesült által a Construma építőipari szakkiállításon rendezett kerekasztalbeszélgetés résztvevői szerdán Budapesten.



Kiss Gábor, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alelnöke elmondta, az ingatlanfejlesztések felgyorsításához elengedhetetlen a hosszú távon kiszámítható szabályozási környezet, ezen belül az 5 százalékos áfa újbóli bevezetése, hiszen az új építésű lakások piacán pont a kedvezményes áfa kivezetésével indult el a negatív trend, amelyet a koronavírus-járvány tovább erősített.



Pozitívumnak nevezte, hogy a rozsdaövezetekben épülő lakásoknál újra 5 százalék az áfa kulcsa, azonban szerinte fontos, hogy az övezeteken kívüli ingatlanoknál se maradjon meg a 27 százalékos mérték.



Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője is kiemelte, hogy az elmúlt években "meglódult a kereslet" és ez lökte át a lakásárakat azon a ponton, amely a megfizethetőség határát súrolja.



Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) igazgatója elmondta a jegybank mindig nagy figyelmet fordít a lakáspiacra, hiszen a lakásépítéseknek részben a munkahelyek teremtésével reálgazdasági hatása van.



A jegybank számára fontos, hogy finanszírozási oldalon a lakásépítések keresleti és kínálati oldalát is segítse, erre szolgálnak a minősített fogyasztóbarát lakáshitelek és a cégek számára az új NHP Hajrában elérhető források.



Közölte, az MNB támogatta a rozsdaövezeti 5 százalékos áfát, azonban ő is úgy vélte, általánosságban is közelíteni kell az 5 százalékos mértékhez.