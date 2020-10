Világgazdaság

Öt százalékot meghaladóan esett az olajár

A koronavírus-járvány felpörgő újabb hulláma azt eredményezheti, hogy sok ország a tavaszihoz részben hasonló korlátozásokat vezet be, ami a kereslet drasztikus visszaesését eredményezné. 2020.10.01

Több mint 5 százalékkal csökkent a kőolaj ára csütörtök délután mindenekelőtt a befektetőknek arra a félelmére, hogy a koronavírus-járvány felpörgő újabb hulláma azt eredményezheti, hogy sok ország a tavaszihoz részben hasonló korlátozásokat vezet be, ami a kereslet drasztikus visszaesését eredményezné.



Röviddel 17.30 óra után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 2,18 dollárral (5,15 százalékkal) 40,12 dollárra esett. A nyugati féltekén irányadó WTI amerikai könnyűolajfajta hordónkénti ára pedig 2,36 dollárral (5,87 százalékkal) 37,86 dollárra zuhant.



Árcsökkentő tényező az is, hogy Líbia - közel tíz hónap szünet után - újraindította olajtermelését és -exportját. Csütörtöki bejelentés szerint Líbia napi 100 ezer hordóról egy hét alatt napi 270 ezer hordóra növelte olajtermelését. Líbia tíz hónapja még napi 1,3 millió hordó kőolajat bányászott.



Gyengítette a kőolaj árát az a nem hivatalos adat is, amely szerint szeptemberben napi 160 ezer hordóval nőtt az OPEC olajtermelése augusztushoz képest.