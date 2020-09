Fogyasztóvédelem

ITM: 124 éves nénivel és űrhajós bébikancellárral szédítenek a csodát ígérő honlapok

A csodát ígérő termékeket kínáló honlapokat jellemzően a szürke zónában mozgó, fiktív cégek működtetik, árucikkeiket csak utánvétellel és készpénzben lehet megvásárolni, kikerülve a banki tranzakciókat. 2020.09.29

Március óta csaknem száz megtévesztő webáruházat ellenőrzött próbavásárlással az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) IT laboratóriuma; a csodát ígérő termékeket kínáló honlapokat jellemzően a szürke zónában mozgó, fiktív cégek működtetik, árucikkeiket csak utánvétellel és készpénzben lehet megvásárolni, kikerülve a banki tranzakciókat. A jogszabály alapján járó 14 napos elállási lehetőséget nem biztosítják, elérhetőséget egyértelmű kötelezettségük ellenére sem adnak meg az oldalon - közölte a szaktárca kedden az MTI-vel.



A minisztérium közleményében felhívta a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány idején az ilyen típusú cégek előszeretettel hirdetnek erős immunitást, gyors gyógyulást vagy hosszú életet ígérő étrend-kiegészítőket.



A tapasztalatok szerint a hasonló honlapok jogsértő módszerek széles eszköztárával dolgoznak, hajmeresztő hazugságokkal környékezik meg a megtévesztésnek könnyen bedőlő célközönségüket. Az egyik oldal az állítólag 1896-ban született Erzsók nénivel készített álinterjúval ösztönzött vásárlásra. A kitalált személy nyilatkozata szerint egy értisztító táplálék-kiegészítőnek köszönheti, hogy ilyen tisztes kort élt meg. Ha tényleg létezne, 124 évével garantált helye lenne a Guinness Rekordok Könyvében - tette hozzá a tárca.



A közlemény szerint egy másik honlap szenzációként tálalta azt az álhírt, hogy Angela Merkel német kormányfőt egy magyar kórházban kezelték. A légből kapott tudósítás szerint az intézményben számára biztosított, magas vérnyomás elleni csodaszernek hála a kancellár "űrhajós lehetne", az erei pedig "olyan tiszták, mint egy csecsemőé".



Az oldalak úgy vannak felépítve, hogy a valódi interjúnak, komoly hírnek látszó szövegek a lap alján termékajánlóvá alakulnak - figyelmeztet az ITM. A közvetlen megrendelési lehetőség felkínálásával egyidejűleg a felületek a szűkös készletre vagy csak az adott napon érvényes akcióra, kedvezményre hivatkozva adják meg az utolsó lökést. Több esetben nem létező személyek kitalált véleményét, a termék hathatósságát látszatra alátámasztó dicséreteit is feltüntetik a honlapon.



A közlemény idézte Keszthelyi Nikolettát, a minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárát, aki elmondta, "az ITM IT laborjának ellenőrzései alapján több mint félmillió forint bírságot szabtak ki a megtévesztő és agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytató webáruházakra. A határozott hatósági fellépés hatására a vizsgált oldalak jelentős részét maguk az üzemeltetők tették elérhetetlenné Magyarországról. A cégek azonban újra próbálkoznak, számos hasonló ajánlat tűnik fel nap mint nap, akár interjú vagy hír formájában. A fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket ezért változatlan alapossággal végezzük a jövőben is, körültekintő és megfontolt vásárlásra kérve a fogyasztókat" - tette hozzá a helyettes államtitkár.

Pénzköltés előtt minden esetben érdemes megnézni a jogsértő webáruházak adatbázisát, amelyben külön is kereshetők a csodát ígérő oldalak és termékek. Már közel félszáz ilyen honlappal szemben hozott hatósági döntés érhető itt el, ezzel is fokozva az online kereskedelem biztonságát - olvasható az ITM közleményében.