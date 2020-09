Turizmus

Új látogatóközpont épül a Mecsek keleti részén

A Mecsek legmagasabb csúcsán, a Zengőn idén átadott kilátó után egy látogatóközpont építésével tovább folytatódik a Kelet-Mecsek Hosszúheténytől Mecseknádasdig terjedő vidékének turisztikai fejlesztése - közölte a Baranya megyei önkormányzat az MTI-vel.



Mint írták, a népszerű túraútvonal állomásait a területi operatív program csaknem 163 millió forintos támogatásából újítja meg a megye és a pécsváradi önkormányzat.



Emlékeztettek arra, hogy a Zengőre tartó túrázók már nyáron birtokba vehették a projekt keretében a hegytetőn megépített, húsz méter magas kilátót. A Dél-Dunántúl legmagasabb pontjáról nyugatra a Mecsek gerincének csúcsait, dél felé a Szársomlyó és Tenkes-hegy, kelet felé a Mórágyi gránitrög hullámos hátát is látni lehet, de különösen tiszta időben a Zengőtől légvonalban száz kilométerre lévő badacsonyi tanúhegy és a horvátországi Papuk-hegység is szemügyre vehető a kilátóból.



A fejlesztések tovább folytatódnak a Kelet-Mecsekben, a projekt részeként készül el hamarosan a Pécsvárad melletti Dombay-tónál egy új látogatóközpont is. A létesítményben a tervek szerint majd a környék látnivalóiról és a hozzájuk kapcsolódó mondákról, érdekességekről tájékozódhatnak az erdőjárók - olvasható a közleményben.