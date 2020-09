Szőlészet

Jó minőségű, közepes mennyiségű szőlőre számítanak Szekszárdon

Jó minőségű, de közepes vagy annál kisebb mennyiségű szőlőre számítanak a szekszárdi borvidéken, ahol a szüret felénél tartanak a termelők.



Az MTI által megkérdezett borászok arról számoltak be, hogy szinte kivétel nélkül magas cukortartalommal szüretelik a szőlőt.



Bősz Adrián, a 2400 hektáros borvidék elnöke elmondta: a fehér szőlők szedése befejeződött, jellemzően a rozéborok alapanyagául szolgáló szőlőket szüretelik, és megkezdődött a vörösbornak szánt szőlők szedése is. A kékfrankos szürete általában most kezdődik, októberben a cabernet-fajtákkal folytatódik a betakarítás.



Hozzátette: a termésmennyiség átlagos, hektáronként 70-80 mázsa, de sok termelő 40 mázsára korlátozza a termést. A kevés csapadék miatt a szőlő mustfoka meredeken emelkedik, ez kihívást jelent a fehér- és rozé borok készítésénél, amelyeknek jellemzően nem magas az alkoholtartalma - jegyezte meg.



Sok lehetőség rejlik az idei szőlőben, könnyedebb és testes vörösborokat is lehet készíteni belőlük - fogalmazott.



Közlése szerint a szőlő kiogrammonkénti ára átlagosan 100 forint körül alakul, minőségtől és fajtától függően 90-140 forintot adnak érte, általában a terméskorlátozott ültetvényekről származó szőlőnek magasabb az ára. Mint mondta, elsősorban a fővárosi éttermek tavasz óta tartó forgalomcsökkenése miatt vannak átmenő készletek a borvidéken, ugyanakkor a kereskedelmi láncoknál nem tapasztaltak forgalomcsökkenést.



A borvidékhez tartozó bátaszéki hegyközség 1230 hektáros területén kimagasló minőségre, és átlagosan 80 mázsás termésre számítanak - mondta Osváth András, a hegyközség elnöke. A rozénak szánt kékfrankos szüretét 19-es mustfokkal kezdték el, a szőlőfajta cukortartalma már 20-as értéket mutat.



Mészáros Pál, a 120 hektáros ültetvényen gazdálkodó Mészáros Borház Kft. tulajdonosa kiváló minőségű, közepes mennyiségű - hektáronként 60-70 mázsás - termésről számolt be; a kadarkát például 20-as mustfokkal szüretelték. Mint mondta, ha nem lesz hosszan tartó csapadékos időjárás, kiváló évjáratra számítanak.



Rappai József, a 65 hektáron szőlőt termesztő Schieber Pincészet borásza elmondta, hogy eddig sauvignon blanc-t, chardonnay, kékfrankost szüreteltek, utóbbit 22-es, 23-as mustfokkal; megemlítette, hogy egy új merlot-ültetvényről szintén 23-as mustfokú szőlőt szedtek le. Az idei fehér és rozé bor nem lesz az előző éveknél rosszabb, a 2020-as a 2017-eshez hasonló prémium évjárat is lehet. Beszélt arról is, hogy a pincészetnek az értékesítésben szintén gondot okoz a fővárosi idegenforgalom csökkenése.



Módos Ernő, a 40 hektáron termő szőlőt feldolgozó Ferger-Módos Borászat borásza azt mondta, biztató, hogy 19-20-as mustfokot mértek a szőlőkön, ugyanakkor a csapadékhiány miatt szokatlan a magas savtartalom. A termés mennyisége 7-8 tonna átlagosan. A borászatnál jelentős óborkészletek maradtak - tette hozzá.