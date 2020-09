Koronavírus

Újabb létszámleépítést hajt végre a Budapest Airport

Újabb létszámleépítést hajt végre a Budapest Airport, mivel a szeptembertől érvényben lévő utazási korlátozások, másrészt a vártnál lassabban visszatérő utazási kedv a számításaik szerint további, hónapokon át tartó, jelentős utasszámcsökkenést fog eredményezni a budapesti repülőtér forgalmában.



A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője hétfőn arról tájékoztatta az MTI-t, hogy várhatóan 236 embert kell elküldenie, mivel a Budapest Airport nem tudja fenntartani a legutóbbi, májusi létszámleépítéskor tervezett 10 milliós utasszámhoz mért dolgozói létszámot sem. A társaság most arra számít, hogy az utasforgalom legfeljebb 5,5 millió fő lehet idén.



A tájékoztatás szerint a létszámcsökkentésben érintett munkavállalókkal a Budapest Airport a lehető leghumánusabban és legkorrektebben fog eljárni. Azon rászoruló munkavállalóknak, akiknek a koronavírus-járvány miatt veszélybe került a fizikai vagy mentális egészsége és a szociális biztonsága, továbbra is lehetőségük van a BUD Csoport Munkavállalóiért Alapítványhoz fordulni.



Közölték továbbá: a következő hónapokban kizárólag a repülőtér biztonságos üzemeltetése érdekében szükséges kiadásokra fog költeni a vállalat, a beruházások számát erőteljesen csökkenti, és a meglévő forrásokat az alapvető repülőtér-üzemeltetésre, valamint a bérekre fogja fordítani. A Budapest Airport működése továbbra is stabil, a vállalat finanszírozása biztosított - szögezte le a társaság.



A Budapest Airport azzal számol, hogy az utasforgalom a 17 évvel ezelőtti szintre csökken, az őszi és téli hónapokban is 90 százalék körüli visszaeséssel számol az egy évvel korábbi szinthez képest, az éves utasforgalom az idén legfeljebb 5,5 millió lehet, míg 2019-ben 16,2 millió utast kezeltek.