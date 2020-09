Koronavírus

Ősszel és télen is 80-90 százalék közötti visszaesést vár az utasforgalomban a Budapest Airport

Több mint kilencven százalékkal csökkent az utasforgalom szeptember első két hetében a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az előző év azonos időszakához képest, ezért az őszi és a téli hónapokban is ehhez hasonló, 80-90 százalék közötti forgalomcsökkenést várnak - mondta Valentínyi Katalin, a Budapest Airport Zrt. kommunikációs igazgatója az M1 aktuális csatornán vasárnap.



Hozzátette: az óvintézkedések március óta folyamatosak a reptéren az utasok biztonsága érdekében, akik fegyelmezetten reagálnak a szigorításokra. Szombaton 22 járat indult, vasárnap 28 száll fel Budapestről, ami a tavalyi forgalom 3-5 százaléka. Eközben a teherforgalom stabil, az áruforgalom európai és nemzetközi összehasonlításban is jól teljesít - jelezte.



A szeptemberben bejelentett utazási szigorítások miatt a légitársaságok újratervezték a menetrendet, a következő hetekben további járattörléseket várnak - közölte. Október-novemberre már csökkentett kapacitásokat jelentettek be a járatokat üzemeltető társaságok a kereslet hirtelen visszaesése miatt, ezért a téli hónapokban is 80-90 százalék közötti forgalomvisszaesésre számítanak - jelezte.