Gazdaság

Mobiltelefonok adataiból üzleti tanácsadást terveznek

A szolgáltatás Magyarországon teljesen új, más adatbázisok mellett havonta mintegy 100 ezer magyarországi mobilkészülék 20 millió lokációbélyegét elemzi, névtelenül. 2020.09.20 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A mobiltelefonok anonimizált helyadatain alapuló, valós idejű BigData alapú szolgáltatást fejlesztett ki LocSight (Location Insight) néven a Helix Consulting Kft. és a CBRE magyarországi képviselete, amellyel kezdetben kereskedelmi ingatlanok kezelőinek nyújtanának üzleti tanácsadást.



Közleményük szerint a valósidejű forgalmi adatok, és azok feldolgozása a LocSighthoz használt adatbázisok és elemzési lehetőségek, illetve az így nyert következtetések a gazdaság számos területén felhasználhatók és javíthatják a hatékonyságot.



A szolgáltatás Magyarországon teljesen új, más adatbázisok mellett havonta mintegy 100 ezer magyarországi mobilkészülék 20 millió lokációbélyegét elemzi, névtelenül.



A mobileszközök helyadatai alapján meghatározható egy-egy készülék mozgása térben és időben. Ezzel pedig egy-egy lokáció valós idejű forgalmát és annak változását lehet kimutatni. Mint írták, ennek az az előnye bármely hagyományos kutatási módszertanhoz képest, hogy a minta rendkívül nagy elemszámú, a kapott információk pedig nem önbevallásra, hanem mérésre alapoznak.



További előny, hogy míg egy kutatás csak egy adott időpontban rögzíti az adatokat, a LocSight adatai folyamatosak, így az adatok térben és időben is korlátlanul összevethetők - közölték.



A megoldás nem kész adatokat, kutatásokat hasznosít, hanem a hatalmas adatbázisból mindig olyan információkat állít elő, amilyenre épp szükség van - tették hozzá.



Példaként a rendszer használhatóságára elemzést készítettek a Balaton nyári forgalmáról június 1. - szeptember 1. között. Ebben például kimutatták, hogy a Balatonhoz látogatók 28 százaléka töltött ott az idén egy hónapnál is több időt, 29 százalékuk egy hétnél kevesebbet.



A felmérés szerint a leglátogatottabb úti célok sorrendben Siófok, Balatonfüred, Keszthely és Balatonlelle voltak az idén.



De kimutatták azt is: az északi part látogatói a nyár folyamán nagy számban látogatták a déli településeket is 47 százalék, míg fordítva ez kevésbé volt jellemző, a déli parton megforduló látogatóknak csak 29 százaléka járt északon.



Vannak olyan települések, amelyek nappal igazán népszerűek, nem pedig szálláshelyként. Például Tihanyban és Szigligeten kétszer-háromszor annyival növekszik nappal a forgalom, mint egy átlagos balatoni településen - írták.