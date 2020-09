Fejlesztés

Nyolcvanmillió forintból indulhat el négy innovatív magyar startup

Nyolcvanmillió forint értékű befektetési ajánlattal lezárult a koronavírus-járvány gazdasági hatásaira válaszul indított Reload Hungary Inkubációs Program, így négy magyar startup elindulását segíti az MFB-csoporthoz tartozó Hiventures és a Startup Campus Inkubátor - közölte a Startup Campus Inkubátor az MTI-vel kedden.



A tájékoztatás szerint ez volt a 11 tagú HU.B (Hungarian Bridges) ernyőszervezet első kezdeményezése.



A júniusban meghirdetett program egyedisége, hogy a járványhelyzet miatt bevezetett online képzés lehetőségeit kihasználva lakóhelytől függetlenül bárki jelentkezhetett, így végül nyolc országból 110 innovatív projekttel pályáztak magyar tehetségek, iparági megkötés nélkül.



A beadott ötletek között voltak agrár, energetikai és mobilitás fókuszú projektek, oktatási technológiák, HR-es és munkaerő-közvetítést támogató platformok, vendéglátóipari és turisztikai megoldások, valamint egészségügyi és életmód-technológiai újítások is - közölték. A HU.B ezek közül választotta ki a 15 legígéretesebb csapatot, akik hathetes online vállalkozásfejlesztési képzésben sajátították el a startup indításához szükséges üzleti alapismereteket.



A képzés során legalkalmasabbnak talált 4 csapat prezentálhatta ötleteit a zárórendezvényen. A Hiventures és a Startup Campus Inkubátor a 4 prezentáló csapatot befektetésre érettnek találta és egyenként 20 millió forintos befektetési ajánlatot tett számukra.



A BatEye radartechnológiára épülő vezetéstámogató fejlesztést mutatott be. A Modelix egy olyan platformot hozott, ahol kis- és középvállalkozások számára tennék könnyen elérhetővé az adattudományi (mesterséges intelligenciára és gépi tanulásra épülő) megoldásokat. A PharmaVision a szemcseméret meghatározáson dolgozik, a gépi látás technológiájára építve. A WindowGrin érintés nélkül vezérelt interaktív digitális kijelzőt fejleszt.



A Startup Campus nemzetközi csapata jelenleg három országban és öt városban dolgozik projekteken. A HU.B tagjai a Startup Campus, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség, a Tungsram, a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatal (NKFIH), a Hiventures, az MVM Smart Future Lab, a Hello Tomorrow Hungary, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH), az Eximbank, a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft. és a Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft.