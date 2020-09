Gazdaság

Szijjártó: a kormány 282 millió forinttal támogatja a szerencsi csokoládégyár bővítését

A kormány 282 millió forinttal támogatja a Szerencsi Bonbon Kft. csaknem 600 millió forintos beruházását, amellyel 130 munkahelyet sikerül megmenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen - közölte a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn, a támogatási okirat átadása alkalmából tartott ünnepségen Szerencsen.



Szijjártó Péter elmondta: a beruházásban új, 2300 négyzetméteres üzemcsarnok épül.



Úgy vélte, a koronavírus-járvány okozta helyzetből a kormánnyal szövetséget kötő cégek akár versenyelőnyt is szerezhetnek, ugyanis a szerencsihez hasonló modernizációs beruházások hosszú távra meghatározhatják egy-egy vállalkozás jövőjét.



Hozzátette: a magyar gazdaságot erősítik a tradicionális magyar vállalkozások, ugyanis nemcsak gazdasági szereplők, hanem egy-egy generáció életérzésének meghatározói is. Mindemellett a fejlesztés hozzájárul a térség fiataljainak helyben tartásához, illetve visszacsábításához is - közölte a miniszter.



Emlékeztetett rá: néhány éve Borsod-Abaúj-Zemplén megyét még úgy emlegették, mint gazdaságilag elmaradott térség. Ma azonban már a negyedik legtöbb tőkét vonzó megyeként tartják számon, és a kormány beruházásokat támogató politikája révén a válság alatt 39 megyei vállalkozás kötelezte el magát olyan beruházás mellett, mint a Szerencsi Bonbon Kft. Ezzel 11 500 munkahelyet sikerült megmenteni a térségben, 20 milliárd forintnyi beruházáshoz a kormány 9 milliárd forint támogatást biztosít - emelte ki Szijjártó Péter.



Koncz Zsófia, a júniusban elhunyt Koncz Ferenc országgyűlési képviselő lánya, aki a Fidesz-KDNP jelöltjeként indul az időközi választáson elmondta: 1996-ban hárman alapították meg a Szerencsi Bonbon Kft.-t, ma pedig már 130 embernek ad munkát a cég. Hozzáfűzte: az édesiparáról ismert városban 2008-ban bezárt a cukorgyár, a város lakóinak lelki terheit könnyítve indult el ugyanabban az évben édesapja kezdeményezésére az Országos Szerencsi Csokoládéfesztivál, amely azóta is meghatározó rendezvénye a régiónak. Ennek is fontos háttérbázisa a helyi csokoládéüzem.



Takács István, a Szerencsi Bonbon Kft. ügyvezetője arról beszélt, hogy a társaságot az egykori, 1923-ban alapított Szerencsi Csokoládégyár által készített és közkedveltté tett termékek átörökítésére, megmentésére hozták létre. A hagyományos receptek felhasználásával és termékbővítéssel ma 265 -féle édességet készítenek és még legalább 25 bevezetése szerepel a terveik között. Hangsúlyozta, a Nestlé Hungária Kft. jóvoltából édességeiket tavaly óta ismét a Szerencsi márkanév alatt hozhatják forgalomba.