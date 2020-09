Gazdaság-pénzügy

Varga Mihály: Magyarország sikeresen bocsátott ki zöld kötvényt a japán piacon

Magyarország sikeresen bocsátott ki kötvényeket 500 millió eurónyi jenben a japán piacon - jelentette be Varga Mihály pénteken.



Az MTI-nek küldött közlemény szerint a pénzügyminiszter kiemelte: a kötvények egyharmada zöld kötvény, ezzel Magyarország az első külföldi szuverén kibocsátó, aki a szigetországban eredményesen lépett a jen zöld kötvények piacára.



Japán jenben denominált, úgynevezett szamuráj kötvényekkel jelent meg az ázsiai piacon az Államadósság Kezelő Központ, 3 és 5 éves hagyományos, valamint 7 és 10 éves futamidejű zöld kötvényt bocsátott ki - ismertette Varga Mihály.



Mint mondta: a zöld kötvények futamideje a japán piacon hosszúnak számít, így a papírok népszerűsége azt bizonyítja, hogy a befektetők Ázsiában is bíznak a magyar gazdaságban és az ország klímavédelmi törekvéseiben.



A pénzügyminiszter elmondta: az állampapírt megvásárlók 80 százaléka japán, míg 20 százaléka más országokból érkező befektető.



A tárca tájékoztatása szerint a kibocsátás illeszkedik a magyar adósságkezelési stratégiába, hiszen ezekkel az ügyletekkel az államadósság átlagos hátralevő futamideje hosszabbítható, valamint a befektetői bázis is bővül. A magyar állam utoljára 2018-ban járt a japán kötvénypiacon.



Magyarország korábban június 2-án, ötszörös befektetői érdeklődés mellett, sikeresen bocsátott ki zöld kötvényeket, 1,5 milliárd euró értékben. Ezek olyan államkötvények, amelyek forrásait igazoltan környezetvédelmi, klímavédelmi fenntarthatósági célokra kell fordítani.