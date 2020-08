Munkaerőpiac

ITM: újabb 19 munkásszállás létrehozását támogatja a kormány

A magyar gazdaság folyamatos növekedéséhez elengedhetetlen, hogy a vállalkozások számára kellő számban legyen elérhető a megfelelően képzett munkaerő. 2020.08.30 04:25 MTI

Országszerte mintegy 2400 férőhellyel létesülhetnek munkásszállások az ezt támogató kormányzati program negyedik kiírásának forrásaiból - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szombaton az MTI-vel.



"A 19 új létesítménnyel a támogatott fejlesztések száma az első három körhöz képest kis híján megkétszereződik" - mondta Bodó Sándor, a szaktárca foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára, hangsúlyozva azt is, hogy a mintegy 5,6 milliárd forint összértékű beruházások a dolgozók lakhatásának elősegítésével tovább javítják a helyi munkaerőpiaci feltételeket.



A magyar gazdaság folyamatos növekedéséhez elengedhetetlen, hogy a vállalkozások számára kellő számban legyen elérhető a megfelelően képzett munkaerő. A Munkásszállások kialakítása program célja a Magyarországon hagyományosan alacsony munkavállalói mobilitás élénkítése, a munkaerőpiaci kereslet és kínálat területi egyensúlyának megteremtése.



Bodó Sándor emlékeztetett, hogy az első három kiírás során a támogatás célcsoportja az önkormányzatok, az önkormányzati társulások, és az ezek tulajdonában álló gazdasági társaságok voltak. 2017 és 2019 között 20 munkásszállás létesítésére irányuló projekt kapott mintegy 6,7 milliárd forint támogatást, 2595 férőhely kialakítását lehetővé téve.



Közölték: a piac jelzéseire reagálva többször módosult a program szabályozása, a támogatáshoz egyre szélesebb kör, egyre előnyösebb feltételekkel juthatott hozzá. A program negyedik, tavaly októberi meghirdetésétől már a legfeljebb 12 ezer embert foglalkoztató, legalább három lezárt üzleti évvel rendelkező, magántulajdonban álló gazdasági társaságok is pályázhattak munkásszállások kialakítására. A támogatás legalább 80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállások építéséhez vagy felújításához, a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzéséhez nyújtható.



A program még hatékonyabb megoldást kínál a strukturális munkaerőhiánnyal küzdő térségekben jelentkező kihívásokra azzal, hogy a kedvezőbb pályázati feltételek szerint a vállalkozások a támogatás segítségével létrehozandó munkásszállásokon nemcsak saját dolgozóikat helyezhetik el, hanem a térség más foglalkoztatóinak munkavállalóit is elszállásolhatják - írta a közleményben az ITM.