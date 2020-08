Költségvetés

PM: további jelentős forrásokkal támogatja a gazdaságvédelmet a költségvetés

A kormány célja, hogy a magyar költségvetés a járvány elleni védekezés és a gazdaságvédelem kiadásait a jövőben is maradéktalanul biztosítsa. A gazdaság vártnál lassabb második negyedévi teljesítménye, az eddigi államháztartási adatok és a tervezett, újabb gazdaságvédelmi lépések alapján a költségvetési hiány - hasonlóan az európai országok átlagához - a bruttó hazai termék 7-9 százaléka lehet - jelentette be hétfőn a Pénzügyminisztérium (PM).



A közlemény felidézi: bár a gazdasági visszaesés mértéke Magyarországon az EU-átlag alatt maradt, a második negyedévben - éves összevetésben - 13,6 százalékkal mérséklődött a magyar gazdaság teljesítménye, amely elmaradt az előrejelzésektől. A gazdasági lassulás és az eddig meghozott adócsökkentések együttesen több mint 1400 milliárd forinttal csökkentik az államháztartás éves bevételét.



A gazdasági visszaesést a kormány gazdaságvédelmi és munkahelyteremtő intézkedésekkel ellensúlyozza: a kiadások következtében a központi alrendszer hiánya július végére már megközelítette a 2165 milliárd forintot.



A Pénzügyminisztérium aktuális előrejelzése alapján a járványügyi készültség fenntartása, valamint az eddig megtett, és a várható újabb gazdaságvédelmi intézkedések mellett indokolt az államháztartási hiánycélt is módosítani.



Az új hiányprognózis nem egyedülálló a fejlett országok körében, az uniós országok átlagosan 9 százalék körüli hiánnyal számolnak. Az Európai Bizottság már 1 százalékponttal nagyobb visszaesést jósol az Európai Unió egészére, mint tette azt tavasszal. A Nemzetközi Valutaalap pedig a fejlett országok esetében 2 százalékponttal látja kedvezőtlenebbnek a helyzetet, mint áprilisban - ismertetik a közleményben.