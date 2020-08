Koronavírus-járvány

MNB: nem érheti hátrány hitelfelvételkor a törlesztési moratórium igénybe vevőit

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felszólította a belföldi, illetve a határon átnyúló szolgáltatást nyújtó hitelintézeteket, pénzforgalmi szolgáltatókat hitelezési aktivitásuk fenntartására, és arra, hogy a törlesztési moratórium igénybe vevőit ne zárják ki a hitelezésből - közölte a jegybank.



A tájékoztatás szerint erről az MNB még április 7-én küldött vezetői körlevelet. A jegybank elsődleges fontosságúnak tartja, hogy a koronavírus-járvány kapcsán kialakult rendkívüli helyzetben, illetve az azt követő időszakban a pénzügyi közvetítő rendszer képes legyen a hitelezési tevékenység folytatásával továbbra is biztosítani a lakosság és a vállalatok, illetve a gazdaság egyéb szereplői számára a tevékenységükhöz szükséges források rendelkezésre állását.



Ennek támogatása érdekében a jegybank több, a hitelintézetek likviditását, illetve hitelezhető forrásokhoz jutását biztosító intézkedést is tett: például NHP Hajrá hitelek bevezetése, kötelező tartalék csökkentése, tőkekövetelményre vonatkozó előírások enyhítése.



A jegybank elvárja, hogy az érintett intézmények hitelezési aktivitásukat tartsák fenn, azaz a megfelelő hitelképességgel rendelkező ügyfelek részére továbbra is biztosítsák a szükséges forrásokat. Az MNB szerint nem fogadható el, hogy az adósok hitelképességének megítélése önmagában a moratórium ténye miatt romoljon, és emiatt kizárják őket a hitelezésből.



Az MNB álláspontja, hogy az érintett adósokat csak a moratóriumra vonatkozó információ alapján nem lehet rossz adósként elkönyvelni, helyzetük minden esetben egyedileg vizsgálandó - írták.



A közlemény szerint az MNB helyszíni vizsgálatai és helyszínen kívüli felügyelési tevékenysége során kiemelten fogja figyelni ezen elvárások teljesítését.



Amennyiben olyan magatartást tapasztal, hogy kizárólag a moratóriumban való részvétel miatt utasítanak el hitelkérelmet, illetve a moratóriumra vonatkozó információkat a KHR felé hibásan vagy hiányosan jelentik, a jogszabály által biztosított lehetőségével élve meg fogja tenni az általa szükségesnek tartott intézkedéseket - olvasható a közleményben.