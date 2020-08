Gazdaság

ÉVOSZ: június volt eddig a legjobb hónap az építőiparban

Idén eddig a június volt a legjobb hónap az építőiparban, ekkor volt a legtöbb munka - mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke péntek reggel az M1 aktuális csatornán.



Koji László elmondta, bár júniusban 15,7 százalékkal gyengébben teljesített az építőipar, mint egy évvel korábban, ezzel együtt 365 milliárd forintos beruházásával ez volt az idén eddig a legjobb hónap.



Kitért arra is, hogy miközben az épület- és lakásépítéssel foglakozó cégeknek 5 százalékkal nőttek a megrendelései, addig az út- és vasútépítéssel, valamint a mélyépítéssel foglalkozó vállalatoknak 30 százalékkal csökkentek.



Hozzátette, az Európai Unióban az építőipar teljesítménye körülbelül 25 százalékkal csökkent az első fél évben az egy évvel ezelőtti szinthez képest, míg Magyarországon 7,4 százalékkal.



Elmondta azt is, Magyarországon az építőiparban általában az állami és az önkormányzati megrendelések dominálnak, viszont most az utóbbiak nagyon visszaestek, így körülbelül 50 százalékkal kevesebb önkormányzati megrendelés volt idén az első fél évben, mint egy évvel korábban.