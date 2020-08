Fogyasztóvédelem

MNB: félre akarta vezetni a befektetőket a SET GROUP stratégiai igazgatója

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 40 millió forint bírságot szabott ki a SET GROUP stratégiai igazgatójára, aki vételi ügyleteivel mesterségesen állította be a SET-részvény záróárát, így manipulatív jelzést adott a tőkepiaci szereplőknek - közölte a jegybank.



A tájékoztatás szerint a Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti eljárás során vizsgálta, hogy egy magánszemélynek a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) jegyzett SET-részvénnyel végrehajtott tranzakciói megsértették-e a bennfentes kereskedelem, illetve a piaci manipuláció tilalmára vonatkozó jogszabályi előírásokat.



A jegybank megállapította, hogy a SET GROUP Nyrt. tőzsdei kibocsátó stratégiai igazgatója - egy társaság értékpapírszámláját felhasználva - a folyamatos kereskedés szakasz végéhez közel 61 ezer darab, majd a záró aukciós szakaszban további 15 ezer darab SET-részvény megszerzésére adott megbízást. Az általa kezdeményezett tranzakciók a részvény aznapi forgalmának közel háromnegyedét tették ki.



A magánszemély az általa kezdeményezett kereskedés-sorozat révén megindított és felerősített egy olyan trendet, aminek eredményeként alig fél óra alatt 230 forintról 244 forintra emelte a SET-részvények aznapi árfolyamát, beállítva ezzel az adott napi záróárat - közölte az MNB.



A jegybank a beszerzett bizonyítékok alapján megállapította, hogy a magánszemély a részvény árfolyamát tudatosan, tervszerűen befolyásolta, ezzel manipulatív jelzéseket adva a tőkepiac szereplői számára. Saját állítása szerint a célja az volt, hogy felkeltse az MNB figyelmét annak érdekében, hogy a hatóság a kérdéses napon végrehajtott tranzakciók vizsgálatára piacfelügyeleti eljárást folytasson le.

A közleményben hangsúlyozták, az ügyfél a megbízásaival tiltott piaci manipulációt valósított meg. Ilyennek minősül minden olyan tranzakció vagy egyéb magatartás, amely többek között a pénzügyi eszközök keresleti-kínálati viszonyait, illetve annak árát érintően hamis vagy félrevezető jelzést ad(hat) vagy azt rögzít(het)i, befolyásolva ezzel a befektetők befektetési döntéseit.



A tőkepiac zavartalan működésének biztosítása érdekében az ilyen megbízások nem megengedettek. A jegybank piacmonitoring tevékenysége keretében - kiemelten a tiltott bennfentes kereskedelem és piaci manipuláció kiszűrése érdekében - folyamatosan elemzi és értékeli a BÉT-en kötött ügyleteket, illetve az ezzel kapcsolatos ügyfélbejelentéseket is - közölte a jegybank. Nem csak az MNB monitoring rendszere észlelte a piacidegen ügyletkötéseket, hanem a tőkepiac szereplőitől közvetlenül is több bejelentés érkezett az MNB-hez.



A nemzeti bank a feltárt jogsértés miatt megtiltotta a magánszemélynek, hogy a jövőben ismételten megsértse a piaci manipulációt tiltó rendelkezéseket, 40 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte őt, illetve - első ízben élve az MNB rendelkezésére álló jogszabályi lehetőséggel - a honlapján 1 évig elérhető nyilvános figyelmeztetést is közzétesz.



A bírságösszeg kapcsán az MNB kiemelt súlyú körülményként értékelte, hogy a magánszemély manipulációját a SET GROUP Nyrt.-ben betöltött vezetői posztján követte el, szándékosan megsértve a tőkepiac átlátható működésére vonatkozó szabályokat, illetve nyilatkozatával az MNB-t az eljárás során több alkalommal is megtévesztette. Szintén súlyosbító ténynek minősült az adott részvény magas közkézhányada, enyhítő körülménynek számított ugyanakkor, hogy az nem szerepelt a BUX, a BUMIX vagy a CETOP indexkosarakban, s nem kapcsolódott hozzá határidős termék sem - írja az MNB.



Az ügyben a jegybank tiltott piacbefolyásolás gyanújával feljelentést tett a Fővárosi Főügyészségen.