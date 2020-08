Koronavírus

Elveszítette a munkáját, de csak a 110. napon kapott segítséget az államtól

A 24.hu ismerteti egy budapesti pék kálváriáját, aki április 17-én elveszítette az állását, de mire az állami segítség megérkezett, már talált másikat.



A történet főszereplője április 20-án jelentkezett a kormányhivatalnál, hogy igényelhesse a munkanélküli járadékot. A férfi júniusig várt, de választ még ekkor sem kapott, ezért úgy döntött, személyesen is próbálkozik. (A kormányhivatalnak és a munkaügyi központnak 60 napja van elbírálni az álláskeresési járadék igénylését.)



A naptár szerint ekkor már július volt, de a férfi még ekkor sem jutott segítséghez. Nem sokkal később viszont újra munkába állhatott: raktárosként sikerült elhelyezkednie egy webáruháznál.



A 24.hu szerint az érintett július 29-én kapott e-mailt (aznapi dátumozással) egy határozatról, amelyben arról írtak: a fővárosi kormányhivatal megállapította, hogy jár neki az álláskeresési járadék, méghozzá július 18-ig bezárólag.



Vagyis: tíz nappal azután kapta meg az értesítést, ameddig megilleti őt a támogatás.



A kérelem beadásától számítva egyébként a 100. napon született meg a határozat, pedig 60 nap az elbírálási határidő. A férfi pénzt amúgy csak augusztus 5-én, a korábbi állásának elvesztésétől számítva a 110. napon kapott.



A barátnője úgy nyilatkozott, "felkopott volna az állunk, ha engem is kirúgtak volna, illetve ha Tamás nem talál másik munkát".



A cikkben egy Kriszta nevű olvasót is említenek, ő a 96. napon jutott hozzá a pénzéhez, bár neki a határozat már a 60. napon megérkezett.



A lap kereste a Miniszterelnökséget, hogyan lehetséges mindez, ám nem kaptak választ, a fővárosi kormányhivatal pedig azzal védekezett, hogy "a munkaerő-piaci feladatokat ellátó kerületi hivatalaiban az álláskeresők nyilvántartásba vétele, az álláskeresési ellátás iránti kérelmek feldolgozása, az álláskeresési ellátások megállapítása és kifizetése folyamatos". A válaszban azt is írták, hogy ha "a kormányhivatal az ügyre irányadó 60 napos ügyintézési határidőn belül nem hoz döntést, illetékmentes eljárásban 10 ezer forintot fizet az ügyfélnek". A hivatal szerint a 60 napos határidő túllépése amúgy nem jellemző, ha azonban megtörténik, annak az lehet például, hogy az ügyfél a dokumentumokat hiányosan adja be.



A Tamás nevű férfi esetében állítása szerint ilyen nem állt fenn, minden dokumentumot leadott, pótlást pedig nem kértek.