Akár 3 év is lehet a jótállási időtartam!

Évek óta rengeteg panasz érkezik a fogyasztóvédelmi hatósághoz a jótállási igényekkel kapcsolatban, számos vásárlónak kell szembesülnie azzal, hogy a kicserélés iránti igények falakba ütköznek vagy a javítások elhúzódnak. A problémát orvosolva idén nyáron került kihirdetésre az a jogszabály, amely módosítja a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendeletet és igyekszik elejét venni a fogyasztói elégedetlenségeknek. A módosítások 2021. január 1-jén lépnek hatályba, így a vállalkozásoknak elegendő ideje lesz felkészülni az új, meglehetősen szigorú szabályok alkalmazására, melyeket a Taylor Wessing Budapest ügyvédi iroda szakértői foglaltak össze.



A vásárlókat és a forgalmazókat egyaránt érintő legfontosabb változás az, hogy 2021-től a jelenlegi 1 éves jótállási idő helyett az eladási ártól függően sávosan fog változni a kötelező jótállási időtartam, mely 10 ezer és 100 ezer forint közötti vételár esetén 1 év, 100 ezer és 250 000 ezer forint közötti vételár esetén 2 év, 250 ezer forint feletti vételár esetén pedig 3 év lesz.



Szintén fontos változás, hogy bevezetésre kerül az e-jótállási jegy. 2021. január 1-jétől kezdődően elektronikus úton is át lehet adni a fogyasztó részére a jótállási jegyet, legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon. Érdemes lesz közvetlenül e-mail útján megküldeni az e-jótállási jegyet, ugyanis ha a vállalkozás letöltést biztosító elérési cím formájában teszi ezt elérhetővé (pl. link), a jegynek a teljes jótállási időtartam alatt letölthetőnek kell lennie, tehát adott esetben 3 évig.



További, a vásárlóknak kedvező változás az is, hogy a jövőben az igényérvényesítéshez az eladó nem követelheti meg azt, hogy a vásárló az eredeti csomagolást megőrizze, valamint az, hogy 2021-től a kijavítás iránti igény már nem csak a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesíthető, hanem a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén vagy fióktelepén is. Így a vállalkozás feladata lesz gondoskodni arról, hogy a termék ezek bármelyikéből eljusson a szervizbe.

A kapcsolódó miniszteri rendelet szintén 2021 elején hatályba lépő módosítása alapján a vállalkozásoknak törekedniük kell arra, hogy a kijavítást vagy a kicserélést 15 napon belül elvégezzék, ellenkező esetben pedig kötelesek a fogyasztót tájékoztatni a kijavítás vagy a csere várható időpontjáról. Ennek teljesíthetőségét az teszi lehetővé, hogy a szerviz köteles lesz a vállalkozást tájékoztatni az áru javíthatóságának lehetségességéről, illetve várható időtartamáról.



Ha az első javítás során fény derül arra, hogy az adott fogyasztási cikk nem javítható, 8 napon belül automatikusan ki kell cserélni, ha a cserére nincs lehetőség, 8 napon belül vissza kell téríteni a számla vagy nyugta alapján a vételárat. Akkor is kötelező a 8 napon belüli automatikus csere, ha három javítást követően ismét meghibásodik az áru és a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását vagy az áru kijavítását. Ha a termék nem cserélhető, szintén 8 napon belül vissza kell téríteni a számla vagy nyugta alapján a vételárat.



A javítások indokolatlan késedelmét szankcionálja az a rendelkezés, amely szerint, ha a kijavításra 30 napon belül nem kerül sor, ennek leteltét követő 8 napon belül ki kell cserélni a fogyasztási cikket, de itt is érvényesül, hogy ha nem lehetséges a csere, a vételárat kell visszafizetni. Nyilvánvalóan nem lenne méltányos valamennyi tartós fogyasztási cikk esetén érvényesíteni ezeket a szabályokat, így a rendelet kimondja, hogy ezek a szabályok nem vonatkoznak olyan termékekre, mint az elektromos kerékpárok, a személygépkocsik vagy a lakóautók.



A szabályozás egyébként csak bizonyos, 10 ezer forintot meghaladó értékű tartós fogyasztási cikkekre vonatkozik pl. háztartási készülékek, fűnyírók, kerékpárok, személygépkocsik, babakocsik, lámpatestek, telefonok, számítógépek, laptopok, hangszerek, órák, ékszerek és sporteszközök. Ez a lista most kiegészült a 10 ezer forintos eladási ár feletti nyílászárókkal, kaputelefonokkal, riasztóberendezésekkel, garázskapukkal, zuhanykabinokkal, kádakkal, napkollektorokkal és drónokkal.



„Mint láthatjuk, a változások egyértelműen a fogyasztóknak kedveznek, hiszen 2021-től egy drágább okostelefon vagy laptop esetén 3 évig kérhető majd – bizonyos feltételek mellett – a termék javítása, kicserélése, adott esetben a vételár visszatérítése. Európai viszonylatban ez egészen egyedülálló, és érdekes megnézni, milyen hatással lesz a tartós fogyasztási cikkek piacára. Az ártól függő sávos jótállási idő akár ármérsékléshez is vezethet, de az is elképzelhető, hogy a szigorú szabályozás következtében egyes márkák eltűnnek majd a magyar piacról” – összegezték a Taylor Wessing Budapest ügyvédi iroda szakértői.