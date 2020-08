Szupermenta termékteszt

Házhoz szállított ételeket tesztelt a Nébih, több is szennyezett volt - videó

Öt termékkategóriában összesen 26 készételt rendelt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) termékteszt programja. Pizzák, tészták, frissensültek, hamburgerek és a távol-keleti konyha levesei kerültek a Szupermenta virtuális kosarába. A laboratóriumi eredmények alapján három vendéglátó egységben helyszíni ellenőrzést tartottak a hivatal hatósági felügyelői. Egy vendéglátó vállalkozás működését a szakemberek ideiglenesen felfüggesztették.



Az elmúlt hónapokban - a járványügyi veszélyhelyzeti korlátozó intézkedések miatt - jelentősen megnőtt az étel-házhozszállítással is foglalkozó éttermek, vendéglátó egységek száma. Ezzel együtt a vásárlók részéről is egyre nőtt az igény az internetes rendelések iránt. A helyzetre reagálva a Szupermenta a legutóbbi tesztjén a házhozszállítással foglalkozott. Öt termékkategóriát tesztelt, melyek közül pizzákat, tésztákat, frissensülteket, hamburgereket, valamint a távol-keleti konyha leveseit kínáló öt-öt, már nagy rutinnal rendelkező étterem készétele került a virtuális kosarába.



A Nébih laboratóriumában mért eredmények alapján a dobozokról vett tisztasági törletminták nem mutattak ki mikrobiológiai szennyeződést a csomagoláson. Az ételekből szúrópróba-szerűen vizsgált idegen fajfehérjéket kiszűrő vizsgálatok is megfelelő eredménnyel zárultak.



Három ételnél azonban a laboratóriumi vizsgálat szennyezettséget jelző mikroorganizmust mutatott ki. Ebből egy frissensültben Escherichia coli baktérium volt, két esetben pedig magas Coliform és mikroorganizmus számot állapítottak meg. A három szennyezettnek tekinthető, problémás étel vizsgálati eredményei alapján az érintett vállalkozásoknál a hatósági felügyelők helyszíni ellenőrzést tartottak. Az ezek során tapasztalt szabálytalanságok miatt egy esetben szükség volt a tevékenység azonnali felfüggesztésére. Mindhárom ellenőrzött vállalkozással szemben hatósági eljárás indult, egy esetben figyelmeztetés, két esetben bírság kiszabása folyamatban van.



Az ellenőrzés sorozat során figyelmet fordítottak a weboldalakon, alkalmazásokban lévő tájékoztatók és az ételekhez kapcsolódó információk ellenőrzésére is. Hat kiszállított étel allergén tartalmáról semmiféle információt nem kaptak. Sem a megrendelés előtt a weboldalon nem szerepelt erre vonatkozó tájékoztatás, sem kiszállításkor nem volt az ételen annak allergén tartalmára utaló jelölés. Az érintett vállalkozásokkal szemben hatósági eljárás indult.