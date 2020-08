Világgazdaság

Újabb történelmi csúcson az arany ára

Újabb történelmi csúcsra emelkedett az arany ára: a válságok idején biztos menedéknek számító nemesfém unciánkénti ára áttörte a kétezer dollárt, miután Chuck Schumer, az amerikai szenátus demokrata párti frakcióvezetője kijelentette, hogy közelebb kerültek a megállapodáshoz a Fehér Házzal a gazdaság támogatását célzó, újabb ezermilliárd dolláros kormányzati programról.



Az azonnali jegyzésekben közép-európai idő szerint este hét óra körül 2000,76 dolláron, 1,22 százalékos pluszban forgott az arany. A New York-i árupiacon a decemberi határidős jegyzésekben 2017,50 dolláron, 1,57 százalékos pluszban állt az arany, de eddigi napi csúcsán 2019,80 dolláron is járt az unciánkénti ár.



Az arany ára 31 százalékkal emelkedett az év eleje óta, köszönhetően az alacsonyabb kamatoknak és a nagy jegybankok újabb gazdaságösztönző intézkedéseinek, amelyek célja a koronavírus-járvány által okozott gazdasági károk enyhítése.



Elemzők rámutattak: az ösztönző intézkedések továbbra is nyomást gyakorolnak a dollárra, és az amerikai-kínai feszültségek felerősödése is hozzájárul a biztos menedék szerepét betöltő arany iránti kereslet emelkedéséhez.