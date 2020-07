Pénzügy

MNB: januártól elérhetőek lesznek a fogyasztóbarát személyi kölcsönök

Januártól elérhetők lesznek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által minősített, fogyasztóbarát személyi kölcsönök - jelentette be a jegybank pénteken a honlapján.



Mint korábban közölték, az MNB a személyi kölcsönöket is bevonja a minősített fogyasztóbarát termékcsaládba, hogy az ügyfelek széles köre által elérhető, könnyen érthető, áttekinthető feltételrendszerű, egyszerű és gyors ügyintézés mellett felvehető személyi hitelek kerüljenek forgalomba.



A fogyasztóbarát koncepció fő szempontjai a hitelfelvételi folyamat és a törlesztőrészletek kiszámíthatósága, a minősített ajánlatok egyszerű összehasonlíthatósága, ezen keresztül a piaci verseny erősítése és a kamatfelárak mérséklése.



Az MNB fogyasztóbarát személyi hitel minősítését azok a személyi hitelek nyerhetik el, amelyek szabad felhasználásra és hitelkiváltási célra egyaránt felhasználhatóak, és legkésőbb 2021. július 1-től teljeskörű online hitelfelvétel keretében is elérhetőek (áprilistól a már meglévő, júliustól minden ügyfélnek).



További feltétel, hogy a kölcsönszerződés maximális futamideje 7 év, kamata a futamidő végéig rögzített legyen. A hitelező által választott referenciaértékhez viszonyított kamatfelár 500 ezer forint hitelösszegig nem haladhatja meg a 15 százalékpontot, 500 ezer forint hitelösszeg felett pedig a 10 százalékpontot.



A folyósítási díj maximuma a hitelösszeg 0,75 százaléka, teljeskörű online hitelfelvétel esetén folyósítási díj nem számítható fel. Az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 0,5 százalékát, míg 1 évnél rövidebb hátralévő futamidő esetén az előtörlesztés díjmentes.



Kizárólag olyan törlesztés megengedett, amelynek során egyenlőek a havi törlesztőrészletek (annuitásos törlesztés). A folyósítási határidő a befogadást követő naptól számított maximum 3 munkanap, teljeskörű online hitelfelvétel esetén maximum 2 munkanap lehet.



A pénzügyi tudatosság növelése érdekében kötelező az egységes szerkezetű és tartalmú figyelemfelhívás és tájékoztatás.



Az MNB a pályázati kiírás publikálását követően várja a pályázatok beérkezését. Az MNB egy online hitelkalkulátorral is támogatja majd a fogyasztókat a számukra legmegfelelőbb minősített termék kiválasztásában.



Az MNB eddig két minősített terméket vezetett be, a minősített fogyasztóbarát lakáshitelt és a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítást. Minősített fogyasztóbarát lakáshitelt több mint 1000 milliárd forint értékben, mintegy 80 ezer hitelfelvevő vett fel a 2017. évi indulás óta, e hitelek piaci részesedése az új folyósításokon belül 2020 májusára elérte a 75 százalékot. A minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás idén startolt.