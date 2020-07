Gazdaság

Több százmillió forint lehet a strandjátékok belföldi forgalma

Idén nem várható növekedés, de így is több százmillió forint lehet a strandjátékok belföldi forgalma - közölte friss felmérése alapján a Regio Játékkereskedelmi Kft. csütörtökön az MTI-vel.



Felmérésük szerint a magyar családok átlagosan 2000 és 6000 forint közötti összeget költenek strandjátékra. A legtöbben vízipisztolyokat, kerti medencéket és homokozókészleteket keresnek, de népszerűek a strandlabdák, az úszógumik, valamint a különböző formájú matracok, matracszigetek - írták.



A kutatás kitér a kisgyermekes családok nyári időtöltéseire is. A visszajelzések szerint csaknem 50 százalékuk megy nyaralni, és többségében belföldi úticélt választanak. Külföldre csupán 5 százalék utazik, és a vírusveszély miatt táborba is legfeljebb minden ötödik gyermek megy.



A közleményben szereplő adatok a Regio Játék értékesítési adatain, valamint a június második felében online kutatáson alapulnak, amelyben 1252 szülő vett részt - olvasható a közleményben.



A Regio Játék korábbi tájékoztatása szerint a magyar tulajdonú, a hazai játékpiacon közel 25 százalékos részesedéssel rendelkező társaság nettó árbevétele meghaladta a 13 milliárd forintot 2019-ben, 8 százalékkal nőtt az előző évihez képest, 2017-ben 10,7 milliárd forintot tett ki.