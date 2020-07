Hitel

Bankmonitor: csökkenhet egyes lakáshitelek a törlesztőrészlete augusztustól

A csökkenés annak köszönhető, hogy az alapkamattal együtt a változó kamatozású lakáshitelek kamatát meghatározó Bubor is gyorsan módosul. 2020.07.29 18:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kisebb alapkamat miatt augusztustól akár 2-3 százalékkal kevesebb törlesztőrészletet kell fizetni a változó kamatozású lakáshitelek után - közölte a Bankmonitor.hu.



A portál számításai szerint egy 10 éves hátralevő futamidejű, 8 millió forintos kölcsön után, 3 hónapos Buborhoz (bankközi kamatláb) kötött kamatnál körülbelül 1700 forinttal kell kevesebbet fizetni augusztustól, ami a következő kamatforduló hónapja. A csökkenés annak köszönhető, hogy az alapkamattal együtt a változó kamatozású lakáshitelek kamatát meghatározó Bubor is gyorsan módosul.



A változás a hosszú kamatperiódusú lakáshiteleket is befolyásolhatja, de lassabban, és az sem biztos, hogy a hitelkamatban a teljes alapkamat-csökkenés megjelenik - írták.



A Bankmonitor.hu rámutat, hogy a magyarországi lakáshitel-állomány jelentős része még mindig változó kamatozású. Ez részben annak is köszönhető, hogy a régi devizahiteleket a forintra váltáskor 3 hónapos Buborhoz kötött kamatozásúvá alakították át. A kamatcsökkenés az új igénylésű hiteleket is befolyásolja, bár ezek között már az 1 százalékot sem éri el a változó kamatozásúak aránya - tették hozzá.



A Magyar Nemzeti Bank (MNB) júniusban kezdte csökkenteni az alapkamatot. A hosszú időn keresztül 0,9 százalékos ráta először 0,75 százalékra, múlt héten pedig 0,6 százalékra mérséklődött.