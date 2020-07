Gazdaság

Az MNB 50 millió forintra bírságolta a K&H Biztosítót

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 50 millió forint bírságot szabott ki a K&H Biztosító Zrt.-re, egyebek mellett a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és az életbiztosítási területek problémás állománykezelése, valamint az informatikai biztonsági és a vállalatirányítási területet érintő hiányosságok miatt, a feltárt problémák a biztosító megbízható működését nem veszélyeztetik.



A jegybank szerdai közleménye szerint az átfogó vizsgálat során hiányosságokat találtak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) szerződések állománykezelésénél a díjhátralékos szerződések esetén az ügyfelek felszólításával, a szerződés megszűnéséről szóló értesítésével, a biztosítási évfordulóról és a várható díjról szóló értesítők kiküldésével kapcsolatban. A K&H Biztosító csak korlátozottan teljesítette a fedezetet igazoló okirat kiállítására vonatkozó kötelezettségét.



Az életbiztosításoknál működtetett nyilvántartási és ellenőrzési rendszer nem minden esetben támogatta a jogszabályszerű, biztonságos működést.



Az MNB megállapította, hogy a biztosító vállalatirányítási rendszerében olyan testület is szerepel, amelynek az irányítási rendszerben betöltött szerepe nem tisztázott, illetve működése az igazgatóság döntési jogkörét csorbítja.



Az informatikai biztonság terén a jegybank a jogosultságkezeléssel, a biztonsági vizsgálatokkal és a naplózással kapcsolatosan tárt fel problémákat. Hiányosságok merültek fel a K&H Biztosító adatszolgáltatásánál is. A társaság emellett több esetben megsértette a biztosítási titok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.



A lakásbiztosítási szerződésekre vonatkozó ajánlatán a biztosító azt tüntette fel, hogy "nincs önrész", bár a szerződési feltételek alapján bizonyos kockázatok esetében alkalmazott ilyet, ezzel megtévesztette egyes ügyfeleit.



A feltárt problémák miatt a jegybank 33 millió forint felügyeleti és 17 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a K&H Biztosítóra, valamint kötelezte a jogszabályszerű működésre.



Súlyosbító körülménynek minősült a többi között, hogy a jogszabálysértések a magyarországi kgfb-piac egészére kihathattak, illetve, hogy egyes hiányosságok ismétlődőek voltak. Az ügyfelek tájékoztatását szolgáló egyes dokumentumoknál megállapított hiányosságok az ezek elkészítéséhez használt nem megfelelő sablonokkal magyarázhatók, így a biztosító több ügyfelét is érintették.



Enyhítő körülménynek számított ugyanakkor, hogy a K&H Biztosító már a jegybanki vizsgálat során számos intézkedést hozott a hiányosságok orvoslására, illetve adott számot annak tervéről - közölte az MNB.