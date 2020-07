Gazdaság

Elkezdődött a dohány betakarítása, gyengébb termésre számít az ágazat

A március elején kezdődött magvetést a koronavírus-járvány miatti munkaerőhelyzet befolyásolta negatívan, később pedig az időjárási szélsőségek okoztak komoly fennakadásokat a termelésben. 2020.07.30 00:30 MTI

Próbára tette az idei év szélsőséges időjárása a hazai dohányültetvényeket, emiatt a tavalyinál várhatóan gyengébb minőségű és kevesebb lesz a termés - hangzott el egy szakmai rendezvényen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ófehértón.



A Dofer Dohányfermentáló Zrt. által a termelők, a felvásárlók és a gyártók képviselői számára rendezett ültetvényszemlén Bényei Illés, a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének (Madosz) elnöke az MTI-nek elmondta, a március elején kezdődött magvetést a koronavírus-járvány miatti munkaerőhelyzet befolyásolta negatívan, később pedig az időjárási szélsőségek okoztak komoly fennakadásokat a termelésben.



A palántanevelést talajmenti fagyok akadályozták, a kiültetett növényeket előbb a szárazság, majd az újbóli fagyok tizedelték meg. A dohány fejlődésének a kora nyári, viszonylag hideg időjárás sem kedvezett, majd a júniusban érkezett melegebb és csapadékosabb idő miatt szenvedtek kisebb-nagyobb belvíz- és jégkárt az össztermést nagyobb részben adó szabolcsi-nyírségi ültetvények, egyes területeken még homokverés is pusztította a dohányt - sorolta az érdekvédelmi szövetség vezetője.



Valamennyi területen elkezdődött a dohány betakarítása, a dohánylevelek beltartalma nem megfelelő, bár ezen a tápanyag-utánpótlással még javíthatnak a gazdák - mondta.



A gazdák a művelési munkák során szembesültek azzal, hogy a járvány miatt kétszeresére emelkedett a növényvédő szerek ára, nehézkes volt a beszerzésük, emellett továbbra is problémát jelent a termelőknek a kézimunka-igényes dohányhoz szükséges megfelelő munkaerő alkalmazása. A krónikussá vált munkaerőhiány miatt még tavaly több termelő csökkentette a termőterületet, vagy megszűntette a termelést - jegyezte meg a Madosz elnöke.



Pomázi István, a Continental dohányipari csoporthoz tartozó Dofer Dohányfermentáló Zrt. vezérigazgatója az MTI kérdésére elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vegyes a dohányültetvények képe, a kunadacsi területen a fertőzések, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében a csapadék hiánya miatt lehet gyengébb az idei dohány minősége és mennyisége.



Ez az évjárat egészen rendkívüli, a termelők minden rosszat megkaptak, amit lehetett, aszályos tavasz, hűvös idő, fagy, komoly mennyiségű csapadék, jég- és homokverés, ez mind a növény ellen dolgozott - összegzett a szakember, hozzátéve, ha a dohány nem tudja kiheverni ezeket az elemi csapásokat, akkor az idei nagyon rossz éve lehet a gazdáknak.



Füzi Csaba, a sátoraljaújhelyi dohánygyárat tulajdonló Continental Dohányipari Zrt. vezérigazgatója megerősítette, a szélsőséges időjárásra nem lehetett felkészülni, vannak szép ültetvények és gyengébb területek is, így akár egy közepes termés "benne van" az évjáratban.



A kedvezőtlenebb termelési helyzet ellenére megvan a piaca a magyar dohánynak, a dohánygyár fel tudja majd használni az utolsó gramm megtermelt dohányt is - tette hozzá.

Az első termésbecslést augusztus közepén teszi közzé az ország második legnagyobb dohánytermeltető és feldolgozó vállalata. A Dofer Dohányfermentáló Zrt. 2019-ben a Virginia-dohányfajtából 1400, míg a Burley-ből 206 tonnát vásárolt fel a 170 szerződött termelőjétől.