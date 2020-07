Koronavírus

Gémosz: egyre több új autót adnak el

Egyre több új autót adnak el Magyarországon, miután a koronavírus-járvány enyhült Magyarországon, az értékesítések élénküléséhez a kormány intézkedései is hozzájárulnak - mondta Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének (Gémosz) elnöke szerdán az M1 aktuális csatornán.



Az elnök elmondta, a járvány kezdetén az új autók értékesítése az előző évhez képest 10-15 százalékra esett vissza.



Ugyanakkor a gyártók nem állították le a kiszállításokat, és mivel a szervizek, valamint az okmányirodák továbbra is üzemeltek, az új autókat át tudták adni a járvány alatt is.



Sokat számított az is, hogy a nagycsaládosok autóvásárlási programjának keretében megrendelt autók éppen ekkor érkeztek meg. Így nem szakadt meg a "pénzbeáramlás", és míg Magyarországon 50 százalékkal csökkent az új autók forgalomba helyezése, addig más országokban ez akár a 90 százalékot is elérte - mondta az elnök.



Szerencsésnek nevezte azt is, hogy a kormány - a kérésükre - felgyorsította a nagycsaládosok autóvásárlási programjának és az elektromos autók támogatásának kifizetéseit, ami szintén a márkakereskedőket segítette.



A piacot segítette az is, hogy május 4-től - legalábbis vidéken - újra lehetett indítani az életet - tette hozzá.



Gablini Gábor szerint a mostani helyzetben az is fontos, hogy az elektromos autók vásárlásának állami támogatása nagyon népszerű, és sokan veszik igénybe: a június 15-én indult programot egy nappal később fel kellett függeszteni, mert a teljes támogatási keret elfogyott.