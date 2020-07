Gazdaság

Szeptemberben rendezik meg a Cégek Éjszakáját

Szeptember 24-én rendezik meg a Cégek Éjszakáját, a rendhagyó karriernapon az ultramodern, 3D-s technika segítségével, virtuálisan is megnyílnak a budapesti cégek kapui a munkavállalók számára - közölték a szervezők az MTI-vel.



Deák-Nagy Csilla, a rendezvény főszervezője a közlemény szerint kiemelte: tavasszal egy nagyszabású, több helyszínen zajló, offline esemény szerepelt a terveik között, ám a koronavírus-járvány miatt újra kellett tervezniük a rendezvényt.



Szeptember 24-én délután négy és éjfél között a résztvevő cégek a járványügyi előírások betartása mellett lehetőséget biztosítanak arra, hogy a vendégek személyesen felkeressék a nyitott irodákat, de az online térben is várják az érdeklődőket. Lesznek digitális workshopok, videós bemutatkozások, lesz lehetőség személyes beszélgetésre is, a programokat különféle játékok fűszerezik - mindezekre a rendezvény virtuális platformján keresztül lehet majd becsatlakozni, kiválasztva az adott céget, amelyre a vendég kíváncsi.



A cégek jelentkezése folyamatos, az érdeklődők pedig szeptember 15-től tudnak regisztrálni az ingyenes rendezvényre a Cégek Éjszakája virtuális platformján.



Bővebb információ a www.cegekejszakajabudapest.hu oldalon, valamint a rendezvény közösségi média felületein érhető el.