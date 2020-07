Gazdaság

Varga Mihály: a szakképzésben tanulóknak is járhat jövő tavasztól a diákhitel

A Gazdasági Kabinet javaslatot fogalmazott meg a kormány részére annak érdekében, hogy a jövő tanév tavaszi félévében a szakképző intézmények tanulói, illetve a felnőttképzési jogviszonyban résztvevők is élhessenek a diákhitel adta lehetőségekkel. A javaslat több mint 57 ezer felnőttoktatásban résztvevőnek és 220 ezer szakképzésben tanuló diáknak hozhat könnyebbséget - tájékoztatta Varga Mihály az MTI-t a kabinet csütörtöki ülését követően.



A pénzügyminiszter kifejtette: a járvány megelőzése mellett a kormány legfontosabb feladata a gazdaság újraindítása, a koronavírus miatt leginkább érintett ágazatok megsegítése, amellyel új munkahelyek teremthetők.



Elmondta: a diákhitel szakképzésre való kiterjesztése a hazai gazdaság versenyképességét erősíti, ezzel egyidejűleg a munkavállalókat is támogatja abban, hogy a vállalkozások igényeinek megfelelően új, korszerű és piacképes szakmai tudást szerezhessenek.



A szabadon felhasználható képzési hitel akár havi 150 ezer forint is lehet. A szakképzéshez felvett diákhitel visszafizetésére a tanulmányok befejezése után tíz év áll rendelkezésre - tette hozzá a miniszter.



A Gazdasági Kabinet mindemellett kiemelten kezeli a turisztikai fejlesztések ügyét, és mindent megtesz az ágazatot ért károk enyhítése érdekében. Varga Mihály elmondta: a testület a csütörtöki ülésén többek között a turistautak melletti szálláshelyek fejlesztéséről is tárgyalt. Ennek értelmében javasolja a kormánynak a nemzeti parkok és erdőgazdaságok területein található turistaszállások felújítására forrás biztosítását az idei költségvetésből.