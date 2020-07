Gazdaság

Szijjártó: új támogatási program indul a kkv-knak, 2 milliárdos keretösszeggel

Új, 2 milliárd forint összegű kkv-támogatási program elindítását jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalára szombaton feltöltött videóban, amelyben hangsúlyozta, az új világjárvány nyomán kialakuló új világgazdasági korszak lehetőségeket és kihívásokat is tartogat az olyan országoknak, mint Magyarország, ahol az export a gazdaság teljesítménye szempontjából abszolút meghatározó szereppel bír.



Éppen ezért a kormány új támogatási programot indít azoknak a magyar kis- és közepes vállalkozásoknak, amelyek kihasználva az új kezdetet, a külpiacon sikeresek lehetnek - mondta.



A támogatás keretösszege 2 milliárd forint, és a program keretében augusztus 3-tól lehet pályázni külföldi márkaépítéshez, kisebb beruházás előkészítéséhez, illetve az online értékesítési csatornák kiépítéséhez, maximum 50 millió forintra vállalkozásonként.



A miniszter hangsúlyozta, a magyar gazdaság teljesítményét a jövőben is meg fogja határozni az export, "ezért is fontos, hogy a kanyarban előzzünk, fontos hogy olyan időszakban tudjunk előnyre szert tenni, amikor adott esetben másoknak erre nincs lehetősége".



A programra a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség honlapján, a hepa.hu címen lehet jelentkezni.